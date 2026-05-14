Белые халаты, риелторы и «удаленка» за 100 тысяч: кого на самом деле ценят в Петербурге
На первом месте у петербуржцев — медики. Врачи и медсестры вызывают уважение у каждого третьего (31%), сообщает Росбалт со ссылкой на специалистов сервиса SuperJob.
Это и понятно: после пандемии и на фоне вечного дефицита кадров мы стали ценить их гораздо сильнее.
Следом идут учителя (12%) и военные (10%). Интересно, что взгляды на престиж зависят от пола. Женщины чаще голосуют за педагогов и врачей. Мужчины же больше уважают тех, кто работает руками или служит: инженеров, рабочих и спасателей.
А вот космонавты и юристы сегодня в хвосте рейтинга. Романтика космоса и лоск судебных залов больше не впечатляют горожан так, как реальная помощь здесь и сейчас.
Удаленка — это больше не про «копейки»
Забудьте стереотип, что работа из дома — это подработка для студентов. За последние пять лет зарплаты на удаленке в Петербурге взлетели на 60%.
В 2021 году «дистанционщикам» в среднем предлагали 61 тысячу рублей, а сегодня — уже 98 тысяч.
Город остро нуждается в кадрах, поэтому компании готовы переплачивать за комфорт сотрудника. Работодатели поняли: если не дать человеку работать с дивана, он уйдет к конкурентам.
Кто «гребет деньги лопатой»?
Самые «жирные» вакансии на удаленке сейчас не только в IT, как многие привыкли думать. Вот топ-зарплат:
- Агенты по недвижимости (320 000 руб.). Рынок жилья в Питере постоянно кипит, и на комиссиях здесь делают состояния.
- IT-управленцы (300 000 руб.). Руководить разработчиками — дело нервное, но очень прибыльное.
- Аналитики и программисты (200 000 – 230 000 руб.). Это база современного рынка.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему сложно найти работу в Северной столице.