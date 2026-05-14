Белые халаты, риелторы и «удаленка» за 100 тысяч: кого на самом деле ценят в Петербурге
Белые халаты, риелторы и «удаленка» за 100 тысяч: кого на самом деле ценят в Петербурге

Опубликовано: 14 мая 2026 23:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU
Опрос среди петербуржцев показал, какую профессию уважают жители города на Неве.

На первом месте у петербуржцев — медики. Врачи и медсестры вызывают уважение у каждого третьего (31%), сообщает Росбалт со ссылкой на специалистов сервиса SuperJob.

Это и понятно: после пандемии и на фоне вечного дефицита кадров мы стали ценить их гораздо сильнее.

Следом идут учителя (12%) и военные (10%). Интересно, что взгляды на престиж зависят от пола. Женщины чаще голосуют за педагогов и врачей. Мужчины же больше уважают тех, кто работает руками или служит: инженеров, рабочих и спасателей.

А вот космонавты и юристы сегодня в хвосте рейтинга. Романтика космоса и лоск судебных залов больше не впечатляют горожан так, как реальная помощь здесь и сейчас.

Удаленка — это больше не про «копейки»

Забудьте стереотип, что работа из дома — это подработка для студентов. За последние пять лет зарплаты на удаленке в Петербурге взлетели на 60%.

В 2021 году «дистанционщикам» в среднем предлагали 61 тысячу рублей, а сегодня — уже 98 тысяч.

Город остро нуждается в кадрах, поэтому компании готовы переплачивать за комфорт сотрудника. Работодатели поняли: если не дать человеку работать с дивана, он уйдет к конкурентам.

Кто «гребет деньги лопатой»?

Самые «жирные» вакансии на удаленке сейчас не только в IT, как многие привыкли думать. Вот топ-зарплат:

  1. Агенты по недвижимости (320 000 руб.). Рынок жилья в Питере постоянно кипит, и на комиссиях здесь делают состояния.
  2. IT-управленцы (300 000 руб.). Руководить разработчиками — дело нервное, но очень прибыльное.
  3. Аналитики и программисты (200 000 – 230 000 руб.). Это база современного рынка.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему сложно найти работу в Северной столице.

