2,5 гр. на 500 мл воды – и замиокулькас мощнее баобаба: стебли крепкие, а листья зеленее изумрудов – лайфхак
Замиокулькас, также известный как «долларовое дерево», высоко ценится цветоводами за свою яркую зеленую листву, выразительную текстуру и неприхотливость в уходе. Это растение способно украсить собой любой интерьер.
Агроном Ксения Давыдова специально для читателей портала "Городовой" рассказала, чем подкормить замиокулькас для буйного роста.
Для стимуляции развития корневой системы и улучшения роста листвы специалист рекомендовала эффективный метод подкормки на основе микоризы.
"Для приготовления состава возьмите 2,5 грамма препарата и разведите в 0,5 стакана воды. Тщательно перемешайте. Такой объем рассчитан на одно растение. Применение этой подкормки поспособствует быстрому увеличению зеленой массы и укреплению корней",– рассказала агроном.
Для поддержания здоровья и привлекательного внешнего вида растения рекомендуется проводить такую подкормку дважды в год. Важно также соблюдать общие правила ухода – замиокулькас предпочитает умеренный полив и регулярное удаление пыли с листьев.
