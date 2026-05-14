Чахлой орхидее – срочно: берем чеснок и бутылку – цветок воспрянет как птица Феникс
Если орхидеи начали увядать в домашних условиях, можно попробовать им помочь. Агроном Ксения Давыдова в беседе с изданием "Городовой" поделилась простым методом по воскрешению цветка.
Руководство к действию
Возьмите небольшой черенок орхидеи длиной не более 10 сантиметров. В нижней части черенка выполните крестообразный надрез. Подготовьте пластиковую бутылку, удалив верхнюю половину. В нижнюю часть бутылки поместите мелкие камни.
Секрет в чесноке
Головку чеснока поместите в бутылку таким образом, чтобы закрепить корневище цветка надрезом вниз. Предварительно аккуратно извлеките центральный стебель из головки чеснока. Через несколько недель можно будет наблюдать восстановление растения. Оно будет цвести круглый год, а бутоны будут яркими и крупными.
"Необходимо отметить, что существуют определённые правила по уходу за орхидеями, без соблюдения которых их выживание невозможно. Не нужно размещать их вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Полив предпочтительно проводить в первой половине дня, соблюдая умеренный режим. Большинство орхидей предпочитают повышенную влажность и регулярное проветривание",– рассказала специалист.
