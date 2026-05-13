Для погреба весной — непременно: нанесли на стенки мощный раствор — вода и плесень исчезнут без следа
В большинстве частных домов подвалы часто становятся источником проблем, связанных с повышенной влажностью и развитием плесени. Эффективная защита этих зон от воздействия влаги и грибков является довольно непростой задачей.
Автор Дзен-канала «Дуга сварка» рассказал о важности наличия вентиляционной системы в любом подвальном помещении.
Простая вентиляция
В качестве простейшего решения он предложил сделать отверстие, ведущее наружу через фундамент. В это отверстие необходимо установить трубу, оснащенную защитным козырьком для предотвращения попадания атмосферных осадков.
Однако, по мнению эксперта, наиболее эффективным решением является монтаж приточно-вытяжной вентиляции, реализуемой посредством двух труб.
Альтернативный метод
Если же создание вентиляции невозможно, можно провести осушение погреба. Существует множество методов для выполнения данной процедуры.
Для одного из них потребуется гашеная известь и медный купорос. Возьмите 1 кг гашеной извести, около 100 гр медного купороса и 20 литров воды.
Все компоненты тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Полученную смесь нанесите на стены подвала с использованием пульверизатора.
Теперь вы можете быть спокойными за сухость в погребе.
Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней в огороде.