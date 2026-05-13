Лимфоузлы и водоросли на ужин: что на самом деле продают в магазинах Петербурга под видом тушенки

80% до 100% образцов мясных консервов не соответствуют требованиям ГОСТа.

Последняя проверка «Общественного контроля» в магазинах Петербурга шокировала экспертов: почти 100% образцов — это брак, сообщает 78.ru.

Почему нас перестали защищать

Раньше за плохой товар производителя могли серьезно оштрафовать. Но с марта 2022 года в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Теперь надзорные органы могут лишь выписать «предупреждение».

Производители быстро поняли: наказания не будет. Даже обязательная цифровая маркировка «Честный знак» не спасает. Она лишь подтверждает, что банка легально попала на склад, но не гарантирует, что внутри мясо, а не хвосты.

ГОСТы «похудели», но и их нарушают

В России сейчас два основных стандарта. Классический (ГОСТ 32125-2013) — это «золотой стандарт»: крупные куски мяса, минимум 15% белка и 58% мяса с жиром.

С 2019 года разрешили новый ГОСТ (34177-2017). Он гораздо слабее: белка может быть всего 6%, а жира — до 35%.

Но самое страшное, что заводы умудряются нарушать даже эти «облегченные» нормы. Белка в банках часто в два раза меньше, чем обещано на этикетке.

Что прячется внутри банки: анатомический атлас

Результаты лабораторных тестов в Петербурге выглядят как список отходов. В консервах марок «Старково», «Русь» и «Скопинский» нашли:

Кровеносные сосуды и лимфатические узлы.

Субпродукты (например, язык там, где должна быть говядина).

Вместо кусков в 30 грамм — мелкую мясную труху.

Чтобы масса казалась густой, в банки добавляют каррагинан (вытяжку из морских водорослей) и крахмал. Эти компоненты удерживают воду, создавая иллюзию мяса, но в составе их обычно не указывают.

Дорого — не значит качественно

Проверку провалили даже премиальные бренды:

«Село Зелёное» (615 руб/кг) — нашли каррагинан и субпродукты.

(615 руб/кг) — нашли каррагинан и субпродукты. «Мясная ферма» (677 руб/кг) — скрытые добавки и нехватка белка.

(677 руб/кг) — скрытые добавки и нехватка белка. «Курганский мясокомбинат» (723 руб/кг) — белка почти в два раза меньше нормы, зато есть водоросли для веса.

Почему так происходит?

Главная причина — диктатура торговых сетей. Ритейлеры («Магнит», «Пятерочка», «Семишагофф») требуют от заводов максимально низкую закупочную цену.

Чтобы выжить и попасть на полку, производители экономят на сырье. Настоящее мясо заменяют дешевой обрезью и гелеобразователями.

Как не купить «кота в мешке»?

Дополнительная информация от экспертов дает пару советов:

Потрясите банку. Если внутри всё булькает, как вода — мяса там мало. Хорошая тушенка плотно «сидит» в банке. Читайте состав. Каррагинан, камедь, растительный белок — признаки подделки. Смотрите на адрес. Если завод находится в регионе, где нет крупного животноводства, шансы на качественное сырье ниже.

