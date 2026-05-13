Секрет итальянских бабушек: как баклажаны превращаются в гастрономический шедевр
Простое по ингредиентам, но невероятно глубокое по вкусу и истории блюдо. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".
Ингредиенты:
- баклажаны — 3-4 крупных,
- томаты в собственном соку — 600 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- оливковое масло — 4-5 ст. л.,
- моцарелла — 300 г,
- пармезан — 80-100 г,
- свежий базилик — небольшой пучок,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Баклажаны нарезаю кружочками толщиной около 1 см, посыпаю солью и оставляю на 20-30 минут, чтобы ушла горечь и структура стала мягче. Затем промываю и тщательно обсушиваю. Обжариваю их на оливковом масле до золотистой корочки с двух сторон или запекаю в духовке при 200 градусах до мягкости.
В сотейнике разогреваю оливковое масло, обжариваю мелко нарезанный лук до прозрачности, добавляю чеснок и прогреваю буквально 20-30 секунд. Затем добавляю томаты, разминаю их ложкой, солю, перчу и тушу 15-20 минут до густого насыщенного соуса. В конце добавляю листья базилика и снимаю с огня.
Моцареллу нарезаю ломтиками или разрываю руками на кусочки, пармезан натираю на мелкой тёрке. Собираю блюдо слоями: немного томатного соуса, затем баклажаны, моцарелла, пармезан и базилик. Повторяю слои до заполнения формы, верхний слой обязательно делаю из соуса и пармезана.
Запекаю при 180 °C около 35-40 минут до появления золотистой корочки сверху. После запекания даю блюду настояться 15-20 минут, чтобы вкусы полностью соединились и структура стала плотнее.
Примерное время приготовления: 1 час 10 минут
Автор "Городового" приготовил блюдо по этому рецепту и отметил, что пармезан можно заменить на любой твёрдый сыр.
