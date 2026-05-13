«Лахта-3» и «диалог» небоскребов: Петербург ищет золотую середину между ЮНЕСКО и башнями-гигантами

Александр Беглов объяснил необходимость строительства новых небоскрёбов.

Петербург давно перестал быть только городом невысоких старинных особняков. Берег Финского залива стремительно превращается в современный мегаполис, который не боится высоты.

Губернатор Александр Беглов в ходе отчёта в Законодательном собрании окончательно подтвердил: рядом с первым «Лахта Центром» появятся еще две башни — «Лахта-2» и «Лахта-3», пишет "Деловой Петербург".

Город-музей против города будущего

Главный вопрос, который волнует петербуржцев: не испортят ли гиганты исторический вид? У властей на это свой ответ. Логика такая: Петербург должен быть разным.

Если плыть по Неве на теплоходе, сначала вы видите имперскую классику и советские районы. Но чем ближе к заливу, тем сильнее меняется картинка.

Вантовый мост, современный стадион и «Лахта Центр» — это лицо города уже XXI века. Новые башни должны логично дополнить этот пейзаж, создав своего рода «морской фасад» Петербурга.

Не просто офисы, а новая жизнь

Многие привыкли считать окраины Приморского района «спальниками». Но правительство хочет превратить эту часть города в полноценный деловой центр.

Работа: сюда переедут крупные компании, а значит, появятся тысячи рабочих мест.

Инфраструктура: здесь уже работает огромный ледовый каток, а прямо в заливе построен бассейн.

Деньги: новые штаб-квартиры — это огромные налоговые отчисления в бюджет города. На эти деньги можно строить новые станции метро и школы в других районах.

Какими будут новые башни?

Проекты выглядят амбициозно даже по мировым меркам.

«Лахта-2» обещает стать вторым по высоте небоскребом в мире (после Бурдж-Халифа). Его высота составит 703 метра — это красивая отсылка к 1703 году, дате основания Петербурга. Спиралевидная форма башни будет напоминать энергию и движение. «Лахта-3» будет пониже, около 555 метров, но с очень необычным дизайном. Архитекторы планируют создать «диалог» между всеми тремя зданиями, чтобы они смотрелись как единый ансамбль.

А что скажет ЮНЕСКО?

Петербург — город с очень строгими правилами застройки. По уровню ограничений мы близки к Суздалю: здесь нельзя просто так взять и воткнуть высотку где захочется.

В начале 2026 года в город специально приезжала миссия ЮНЕСКО. Эксперты общались с градозащитниками и изучали документы. С

Власти уверяют: они ищут ту самую «золотую середину», чтобы и историю сохранить, и прогресс не останавливать.

Когда ждать новоселья?

Подготовка земли под строительство началась весной 2025 года. На участке в 11 гектаров развернутся масштабные работы. Однако небоскребы — дело небыстрое. Если всё пойдет по плану, новый облик побережья мы увидим к 2033 году.

Город не должен «застывать» в прошлом. Он растет и движется вперед, и новые башни — это просто следующая страница в истории Петербурга.

