Городовой / Город / 7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пропасть в 25 тысяч и риелторы-миллионеры: почему в Петербурге учить детей не так выгодно, как продавать квартиры Город
Рис больше не варю: нашёл способ проще — без варки на плите, а получается рассыпчатым, как в ресторане Полезное
Россиян ждут 9 дней отдыха в июне: когда не нужно будет выходить на работу Полезное
50 бутылок на Большевиков и старые грабли на Жуковского: полиция пересчитала запасы петербургских баров Город
«Семь минут тишины» в тоннеле дамбы и тупик в Петергофе: где в мае придется притормозить Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Праздники
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32

Опубликовано: 12 мая 2026 10:56
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32
7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32
Global Look Press / Zamir Usmanov
Трасса улучшит транспортное сообщение северных районов Петербурга. 

В Приморском районе строят огромную двухъярусную развязку и новую магистраль М-32. Её длина составит более 7 километров.

Главная цель — «развязать» вечные пробки на севере города. Новая дорога напрямую соединит район «Лахта Центра» с Суздальским шоссе.

Это значит, что жителям Юнтолово, Каменки и Коломяг станет гораздо проще добираться до работы и дома, минуя загруженное Приморское шоссе.

Ночные рекорды и гигантские балки

Работы идут полным ходом, причем часто по ночам, чтобы не перекрывать движение полностью, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На днях строители совершили настоящий подвиг: за два часа установили огромную балку будущего путепровода.

Цифры впечатляют:

  • Длина балки — 43 метра.
  • Вес — 100 тонн.
  • Поднимал её кран-гигант грузоподъемностью 600 тонн.

И это только начало. Чтобы закончить эстакаду, строителям нужно смонтировать еще 233 такие балки. Если всё пойдет по плану, машины поедут по новой развязке уже в конце 2027 года.

Что с метро «Лахта»?

Вокруг будущей станции оранжевой линии (Лахтинско-Правобережной) было много слухов. Говорили, что вестибюли могут перенести из-за новой застройки.

Теперь официально: всё остается на своих местах. У станции «Лахта» будет три выхода.

Не только дорога, но и новые башни

Почему вокруг этой стройки столько шума? Дело в том, что район Лахты превращается в новый деловой центр. Помимо уже стоящей башни, здесь планируют построить еще два небоскреба («Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3»).

Высота одного из них составит рекордные 703 метра. Понятно, что без мощных дорог и метро такой «город в городе» просто задохнется в пробках. Поэтому М-32 и новая станция — это фундамент для будущего облика Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые небоскребы изменят Лахту.

Город