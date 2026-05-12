7 километров бетона и стали: в Лахте начали собирать гигантский конструктор трассы М-32

Трасса улучшит транспортное сообщение северных районов Петербурга.

В Приморском районе строят огромную двухъярусную развязку и новую магистраль М-32. Её длина составит более 7 километров.

Главная цель — «развязать» вечные пробки на севере города. Новая дорога напрямую соединит район «Лахта Центра» с Суздальским шоссе.

Это значит, что жителям Юнтолово, Каменки и Коломяг станет гораздо проще добираться до работы и дома, минуя загруженное Приморское шоссе.

Ночные рекорды и гигантские балки

Работы идут полным ходом, причем часто по ночам, чтобы не перекрывать движение полностью, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На днях строители совершили настоящий подвиг: за два часа установили огромную балку будущего путепровода.

Цифры впечатляют:

Длина балки — 43 метра.

Вес — 100 тонн.

Поднимал её кран-гигант грузоподъемностью 600 тонн.

И это только начало. Чтобы закончить эстакаду, строителям нужно смонтировать еще 233 такие балки. Если всё пойдет по плану, машины поедут по новой развязке уже в конце 2027 года.

Что с метро «Лахта»?

Вокруг будущей станции оранжевой линии (Лахтинско-Правобережной) было много слухов. Говорили, что вестибюли могут перенести из-за новой застройки.

Теперь официально: всё остается на своих местах. У станции «Лахта» будет три выхода.

Не только дорога, но и новые башни

Почему вокруг этой стройки столько шума? Дело в том, что район Лахты превращается в новый деловой центр. Помимо уже стоящей башни, здесь планируют построить еще два небоскреба («Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3»).

Высота одного из них составит рекордные 703 метра. Понятно, что без мощных дорог и метро такой «город в городе» просто задохнется в пробках. Поэтому М-32 и новая станция — это фундамент для будущего облика Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как новые небоскребы изменят Лахту.