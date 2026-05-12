Грозы и жёлтый уровень опасности: какая погода ждёт россиян в ближайшую неделю
Опубликовано: 12 мая 2026 09:34
Синоптики предупреждают об опасной погоде с 12 по 15 мая.
В Москву придут кратковременные ливни и грозы, предупредил синоптик Евгений Тишковец. Специалист центра погоды "Фобос" также рассказал, что в регионе установится комфортная температура +20 градусов.
А вот в Самарской области столбики термометров поднимутся до +24 градусов — там из-за сухой и жаркой погоды действует жёлтый уровень опасности.
В Приморском крае также прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах. 12 и 13 мая температура вырастет до +28 градусов. В регион придёт тёплый циклон из Китая.
Во Владивостоке осадков не прогнозируется, сохранится свежий юго-восточный ветер. Днём воздух прогреется до +11…+15 градусов.
