Грозы и жёлтый уровень опасности: какая погода ждёт россиян в ближайшую неделю
Грозы и жёлтый уровень опасности: какая погода ждёт россиян в ближайшую неделю

Опубликовано: 12 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Синоптики предупреждают об опасной погоде с 12 по 15 мая.

В Москву придут кратковременные ливни и грозы, предупредил синоптик Евгений Тишковец. Специалист центра погоды "Фобос" также рассказал, что в регионе установится комфортная температура +20 градусов.

А вот в Самарской области столбики термометров поднимутся до +24 градусов — там из-за сухой и жаркой погоды действует жёлтый уровень опасности.

В Приморском крае также прогнозируется высокий класс пожарной опасности в лесах. 12 и 13 мая температура вырастет до +28 градусов. В регион придёт тёплый циклон из Китая.

Во Владивостоке осадков не прогнозируется, сохранится свежий юго-восточный ветер. Днём воздух прогреется до +11…+15 градусов.

Ранее мы писали о том, что россиян ждёт аномальное лето.

