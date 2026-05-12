Лето придет внезапно: синоптики назвали точную дату наступления жары - пекло, как в июле

Синоптики дали прогноз: когда наступит климатическое лето в 2026 году

Еще несколько дней назад метеорологи уверяли: майской жары больше не ждите. Прошли дожди, вернулась прохлада. Казалось бы, ставьте крест на теплых выходных. Но прогноз резко изменился, и перемены будут ощутимыми, считают российские синоптики.

Начало мая в центральной части России запомнилось аномальной жарой. Четыре дня температура била рекорды. Затем пришли дожди и похолодание. Синоптики тогда повторяли: нового теплого всплеска в этом месяце не предвидится.

Однако атмосфера решила иначе.

Что говорят цифры

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обновил прогноз. Согласно его данным, потепление начнется уже с середины текущей недели. А пик придется на предстоящие выходные.

«К следующим выходным установится юго-восточный вынос знойных континентальных субтропических масс воздуха среднеазиатских пустынь. По ночам в Москве станет не ниже плюс 10 — плюс 15 градусов. Дневная температура воздуха повысится до летних значений — плюс 23 — плюс 28 градусов. Это соответствует многолетним показателям середины лета», - сказал эксперт.

То есть в конце мая в столице и окрестностях будет так же тепло, как в июле обычного года.

Где ждать жары, а где легкую прохладу

Климатическое лето на этой неделе придет в большинство областей европейской части России.

Юг страны и Черноземье — здесь будет по-настоящему жарко.

Москва и центральные регионы — плюс 23–28 днем, что значительно выше майской нормы.

Санкт-Петербург и соседние области — теплее, чем обычно для мая, но без изнуряющей жары. Летних рекордов в северной столице не ждут.

Что это значит для жителей центральной России

По сути, май подарит второй шанс на летнюю погоду. После короткого периода дождей и прохлады столбики термометров снова поползут вверх. И это не просто возвращение к норме, а превышение ее — до уровней середины лета.

Разница между старым и новым прогнозом — принципиальная. Ранее синоптики исключали повторение аномальной жары. Теперь они ее подтверждают.

Таким образом, если вы уже убрали легкие куртки в шкаф до июня — не ошиблись. Жара вернется. И пробудет дольше, чем предполагалось.

Ранее портал "Городовой" сообщал:

Южный ветер и затянутое небо: синоптики пообещали Петербургу короткую паузу перед настоящим теплом

Синоптики рассказали, каким будет лето 2026-го года в регионах России

Синоптики рассказали, каким будет начало лета 2026 года в регионах России: когда идти на пляж