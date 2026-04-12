Синоптики рассказали, каким будет лето 2026-го года в регионах России

Прогноз погоды на лето-2026

На Урале, в Сибири и центральных регионах России весна временно уступила зиме — снова выпал снег. На пасхальную ночь в Москву вернулись холода. Аномалией, по оценкам экспертов, это не является — все в пределах нормы. Между тем синоптики уже строят прогнозы на лето. Каким оно будет — рассказывает URA.RU.

По приметам после снежной зимы приходит жаркое лето. Но учёные к народным наблюдениям относятся скептически. Синоптики пока прогнозируют в меру тёплое лето, без рекордов и аномалий. Ожидается, что в Центральной части России температура поднимется лишь на 1–2 градуса выше климатической нормы. Такой прогноз укладывается в картину глобального потепления.

Юг: жара и ранний купальный сезон

Краснодарский край, Сочи, Волгоградская область. Полноценное лето придет уже в июне, и открытие купального сезона эксперты предсказывают раннее. Днём ожидается +26...+28C, температура воды - +22...+23C. В дальнейшие летние месяцы жара сохранится и даже усилится, достигая +35C и выше.

Дальний Восток: сезон муссонов

В Дальневосточном регионе к августу температура начнёт зависеть от муссонов. Приморье ждет повышенная влажность, частые грозы и обильные осадки.

Центральная Россия: жаркий июль и холодный август

В столице и области в июне ожидается теплая погода, +23C. Синоптики предсказывают кратковременные похолодания в середине июня. Июль жителей Москвы ждет жаркий, выше +25...+27C. Ожидаются кратковременные, но сильные ливни с грозами. Лето обещает быть коротким: уже в середине августа температура начнет резко снижаться, достигая всего +16C к концу месяца.

Санкт-Петербург: сухо и тепло

В Северной столице июнь прогнозируют сухой и теплый, со средней температурой около +21C. В августе привычные осадки и влажность вернутся.

Сибирь, Урал и Поволжье: жара

Сибирь ждет жаркое лето, на 3–4 градуса выше климатической нормы. Вместе с жарой ожидаются и сопутствующие риски возникновения лесных пожаров.

Урал и Поволжье: жара

Стабильно жаркое лето +28...+30C предсказывают на Урале и в Поволжье. Продолжительных ливней с грозами не прогнозируется.

В целом по стране обильных осадков летом не ожидается, все в рамках нормы. Но сильные ливни все же будут - в основном, в июне, считают эксперты, опрошенные изданием.

