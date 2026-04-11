Народная примета погоды на 12 апреля – к холодному лету: день Ивана Лествичника

12 апреля наши предки отмечали день Ивана Лествичника. Это христианский святой, автор духовного труда "Лествица", где он описал 30 ступеней восхождения к Богу. В этот день на Руси было принято печь печенье "лесенки" и угощать им домочадцев. Считалось, что это непременно привлечет в дом благополучие и удачу. 12 апреля было богато на народные приметы, по которым наши предки узнавали, какой будет погода, в том числе в летние месяцы.
Народные приметы погоды на 12 апреля
- Если началась первая гроза и подул северный ветер, то весна будет холодной, если восточный – теплой и сухой, если западный – дождливой, а если южный – жаркой.
- Гуси летят высоко – к частым дождям весной, низко – к засушливой погоде.
- Если начали цвести одуванчики, то готовьтесь к короткому лету.
- Много снега в апреле – к грибному лету.
- Если птицы обустраивают гнезда с южной стороны деревьев или домом, то лето будет холодным.
- Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – готовьтесь к засушливому лету.
- Если пчелы уже начали летать, то весна выдастся жаркой.
Что можно и нужно делать на Ивана Лествичника
- 12 апреля было принято проводить в кругу семьи. Считалось, что это привнесет в дом гармонию.
- Кроме того, 12 апреля наши предки молились святому Ивану Лествичнику о хорошей погоде и богатом урожае.
- Также на Руси верили, что в этот день домовой активничал и старались задобрить его хлебом и кашей.
- Считалось, что на день Ивана Лествичника нужно навести в доме порядок. Это привлекало удачу. Особое внимание уделялось углам и порогам. Их обязательно хорошо выметали и промывали, чтобы избавиться от накопившегося негатива.
- Крестьяне перебирали зерно для посева, проветривали его и проверяли на всхожесть.
Что запрещено делать 12 апреля
- В этот день не стоит заниматься тяжелой домашней работой. Иначе все пойдет наперекосяк.
- Нельзя было ссориться, особенно на людях. Это сулило неприятности.
- Не принято был приносить в дом сухие цветы. Они могли притянуть неудачи и бедность.
- Запрещалось оставлять мусор возле двери и давать вещи или деньги в долг. Это могло привести к потерям.
- Не стоило 12 апреля стричь волосы и ногти, а также оставлять недоеденное на столе.
