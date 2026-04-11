Народная примета погоды на 12 апреля – к холодному лету: день Ивана Лествичника
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народная примета погоды на 12 апреля – к холодному лету: день Ивана Лествичника

Опубликовано: 11 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народная примета погоды на 12 апреля – к холодному лету: день Ивана Лествичника
Народная примета погоды на 12 апреля – к холодному лету: день Ивана Лествичника
Legion-Media
Народные приметы и запреты на 12 апреля 

12 апреля наши предки отмечали день Ивана Лествичника. Это христианский святой, автор духовного труда "Лествица", где он описал 30 ступеней восхождения к Богу. В этот день на Руси было принято печь печенье "лесенки" и угощать им домочадцев. Считалось, что это непременно привлечет в дом благополучие и удачу. 12 апреля было богато на народные приметы, по которым наши предки узнавали, какой будет погода, в том числе в летние месяцы.

Народные приметы погоды на 12 апреля

Legion-Media
Legion-Media

  • Если началась первая гроза и подул северный ветер, то весна будет холодной, если восточный – теплой и сухой, если западный – дождливой, а если южный – жаркой.
  • Гуси летят высоко – к частым дождям весной, низко – к засушливой погоде.
  • Если начали цвести одуванчики, то готовьтесь к короткому лету.
  • Много снега в апреле – к грибному лету.
  • Если птицы обустраивают гнезда с южной стороны деревьев или домом, то лето будет холодным.
  • Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – готовьтесь к засушливому лету.
  • Если пчелы уже начали летать, то весна выдастся жаркой.

Что можно и нужно делать на Ивана Лествичника

Legion-Media
Legion-Media

  • 12 апреля было принято проводить в кругу семьи. Считалось, что это привнесет в дом гармонию.
  • Кроме того, 12 апреля наши предки молились святому Ивану Лествичнику о хорошей погоде и богатом урожае.
  • Также на Руси верили, что в этот день домовой активничал и старались задобрить его хлебом и кашей.
  • Считалось, что на день Ивана Лествичника нужно навести в доме порядок. Это привлекало удачу. Особое внимание уделялось углам и порогам. Их обязательно хорошо выметали и промывали, чтобы избавиться от накопившегося негатива.
  • Крестьяне перебирали зерно для посева, проветривали его и проверяли на всхожесть.

Что запрещено делать 12 апреля

Legion-Media
Legion-Media

  • В этот день не стоит заниматься тяжелой домашней работой. Иначе все пойдет наперекосяк.
  • Нельзя было ссориться, особенно на людях. Это сулило неприятности.
  • Не принято был приносить в дом сухие цветы. Они могли притянуть неудачи и бедность.
  • Запрещалось оставлять мусор возле двери и давать вещи или деньги в долг. Это могло привести к потерям.
  • Не стоило 12 апреля стричь волосы и ногти, а также оставлять недоеденное на столе.

Ранее мы сообщали, какими приметами ознаменовалось 10 апреля.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью