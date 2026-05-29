От выборгского кренделя до гатчинского эха: 6 идей, куда съездить из Петербурга на выходные

Если Эрмитаж изучен вдоль и поперек, а прогулки по Невскому уже не бодрят, пора выбираться за город. Вокруг Петербурга полно мест, где можно круто сменить обстановку. Вместе

Если Эрмитаж изучен вдоль и поперек, а прогулки по Невскому уже не бодрят, пора выбираться за город. Вокруг Петербурга полно мест, где можно круто сменить обстановку.

Вместе с учредителем туроператора Go Travel Натальей Ансталь "Городовой" собрал список локаций — от парадных дворцов до суровых средневековых крепостей.

Петергоф: не только фонтаны

Это база. Сюда едут за золотым блеском Большого каскада и шумом воды. Но если толпы туристов утомляют, уходите вглубь.

Что посмотреть: Обязательно загляните в парк Александрия. Там стоит дворец «Коттедж» в готическом стиле — очень уютное и необычное место.

Обязательно загляните в парк Александрия. Там стоит дворец «Коттедж» в готическом стиле — очень уютное и необычное место. Совет: Если хотите эффектно появиться, плывите в Петергоф на «Метеоре» прямо из центра Питера. Виды на Финский залив того стоят.

Гатчина: замок с секретами

Гатчину часто незаслуженно пропускают, а зря. Здесь меньше суеты и больше тайн.

Что посмотреть: Гатчинский дворец похож на рыцарский замок. Внутри есть подземный ход к озеру. Обязательно крикните там что-нибудь — эхо здесь просто легендарное.

Гатчинский дворец похож на рыцарский замок. Внутри есть подземный ход к озеру. Обязательно крикните там что-нибудь — эхо здесь просто легендарное. Фишка: Рядом стоит Приоратский дворец. Это единственное в России здание, построенное из спрессованной земли. Выглядит как декорация к сказке.

Выборг: свидание с Европой

Единственный город в России, где можно почувствовать себя в средневековой Швеции. Узкие улочки, брусчатка и старые башни.

Наталья Ансталь Туризм "Это город в Ленинградской области, где можно встретить средневековую европейскую архитектуру. Обязательно съездите в Выборгский замок, прогуляйтесь по старым улочкам, попробуйте местный крендель. И, конечно же, прогуляйтесь в парке Монрепо. Очень красивая локация", - говорит эксперт.

Наталья Ансталь советует закладывать на поездку пару дней. Так комфортнее.

Шлиссельбург: крепость на острове

Идеальный вариант для тех, кто любит воду и старые камни. Главная цель здесь — крепость Орешек.

Как добраться: Крепость стоит прямо на острове посреди Невы, так что придется плыть на катере.

Крепость стоит прямо на острове посреди Невы, так что придется плыть на катере. Что внутри: Стены, которые помнят и шведов, и царских узников. Место очень сильное по энергетике и фотогеничное.

Великий Новгород: истоки Руси

Это уже полноценное путешествие в другой регион, но добраться легко. Один из старейших городов страны.

Что посмотреть: Новгородский Кремль (Детинец) и Софийский собор — один из самых древних храмов России.

Новгородский Кремль (Детинец) и Софийский собор — один из самых древних храмов России. Интересное рядом: Загляните в «Витославлицы» — это музей под открытым небом, куда привезли старинные деревянные избы и церкви без единого гвоздя.

Загляните в «Витославлицы» — это музей под открытым небом, куда привезли старинные деревянные избы и церкви без единого гвоздя. Транспорт: Быстрее и удобнее всего долететь на «Ласточке».

Старая Ладога: древняя столица

Если хочется совсем глубокой старины, вам сюда. Считается, что именно здесь когда-то обосновался Рюрик.

"Посмотреть там Каменную крепость, которая находится на берегу реки Волхов. Можно посмотреть Курган Вещего Олега, где князь, по легенде, принял смерть от своего коня. Также там есть древние церкви с фресками", - отмечает эксперт.

Итог: Выбирайте по настроению. Хочется пафоса — в Петергоф. Хочется тишины — в Гатчину. А если тянет на приключения — прыгайте в электричку до Выборга. Хороших выходных!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге нужно обязательно загадать желание.