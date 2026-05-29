Детективы у лося и бесплатный вход: Петербург превратит 1 июня поход в зоопарк в охоту
Первый день лета — это всегда праздник. В этом году Ленинградский зоопарк решил объединить любовь к животным и страсть к чтению.
1 июня здесь пройдет большой фестиваль «ЗоопарКниг», сообщили в пресс-службе зоопарка. Это отличный повод отложить гаджеты и провести время всей семьей на свежем воздухе.
О чем этот фестиваль?
Организаторы придумали классную фишку: они решили «оживить» зверей из любимых сказок и рассказов. Весь зоопарк превратится в огромную живую библиотеку.
Программа рассчитана на детей всех возрастов — от малышей до подростков. Вход будет бесплатным для детей в возрасте до 18 лет.
Найди свой любимый жанр
На территории зоопарка откроются тематические станции. Каждая посвящена своему направлению:
- Для фанатов комиксов: площадки с мангой и виммельбухами (книги-картинки).
- Для смелых: зона «Ужасов» и «Детектива».
- Для мечтателей: площадки «Фэнтези» и «Сказки».
- Для любознательных: научно-популярная литература и заметки путешественников.
Чем заняться: квесты и подарки
Просто гулять и смотреть на зверей — это скучно. Поэтому подготовили много активаций:
- Игры-квесты. Можно будет поискать «зверо-стихи» или попробовать себя в роли зоолога, выискивая ошибки в известных книгах.
- Мастер-классы. Детей научат делать открытки, лепить медведей и даже росписи гипсовых фигурок.
- Беспроигрышная лотерея. Если пройдете станции «Зообиблиотеки», обязательно загляните на розыгрыш призов. Без подарка уйти будет сложно.
Главное событие дня
В 16:30 в большом шатре начнется лекция «Животные в жизни и в сказке». Это не скучный урок, а живое общение. Главный бонус — демонстрация настоящих прирученных животных.
Можно будет увидеть героев рассказов на расстоянии вытянутой руки.
Полезная информация
- Когда: 1 июня, начало активностей в 12:00.
- Где: Ленинградский зоопарк (м. Горьковская).
- Лайфхак: Чтобы не стоять в очереди в кассу (а они 1 июня будут огромными), купите билет заранее на сайте зоопарка.
- Погода: Если пойдет дождь, большинство мастер-классов и лотерея переедут в крытые павильоны, так что праздник состоится в любом случае.
Берите детей, хорошее настроение и приходите знакомиться с книжными героями в реальности!
