Детективы у лося и бесплатный вход: Петербург превратит 1 июня поход в зоопарк в охоту

Опубликовано: 29 мая 2026 17:37
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
День защиты детей в зверинце пройдет интересно и познавательно.

Первый день лета — это всегда праздник. В этом году Ленинградский зоопарк решил объединить любовь к животным и страсть к чтению.

1 июня здесь пройдет большой фестиваль «ЗоопарКниг», сообщили в пресс-службе зоопарка. Это отличный повод отложить гаджеты и провести время всей семьей на свежем воздухе.

О чем этот фестиваль?

Организаторы придумали классную фишку: они решили «оживить» зверей из любимых сказок и рассказов. Весь зоопарк превратится в огромную живую библиотеку.

Программа рассчитана на детей всех возрастов — от малышей до подростков. Вход будет бесплатным для детей в возрасте до 18 лет.

Найди свой любимый жанр

На территории зоопарка откроются тематические станции. Каждая посвящена своему направлению:

  • Для фанатов комиксов: площадки с мангой и виммельбухами (книги-картинки).
  • Для смелых: зона «Ужасов» и «Детектива».
  • Для мечтателей: площадки «Фэнтези» и «Сказки».
  • Для любознательных: научно-популярная литература и заметки путешественников.

Чем заняться: квесты и подарки

Просто гулять и смотреть на зверей — это скучно. Поэтому подготовили много активаций:

  1. Игры-квесты. Можно будет поискать «зверо-стихи» или попробовать себя в роли зоолога, выискивая ошибки в известных книгах.
  2. Мастер-классы. Детей научат делать открытки, лепить медведей и даже росписи гипсовых фигурок.
  3. Беспроигрышная лотерея. Если пройдете станции «Зообиблиотеки», обязательно загляните на розыгрыш призов. Без подарка уйти будет сложно.

Главное событие дня

В 16:30 в большом шатре начнется лекция «Животные в жизни и в сказке». Это не скучный урок, а живое общение. Главный бонус — демонстрация настоящих прирученных животных.

Можно будет увидеть героев рассказов на расстоянии вытянутой руки.

Полезная информация

  • Когда: 1 июня, начало активностей в 12:00.
  • Где: Ленинградский зоопарк (м. Горьковская).
  • Лайфхак: Чтобы не стоять в очереди в кассу (а они 1 июня будут огромными), купите билет заранее на сайте зоопарка.
  • Погода: Если пойдет дождь, большинство мастер-классов и лотерея переедут в крытые павильоны, так что праздник состоится в любом случае.

Берите детей, хорошее настроение и приходите знакомиться с книжными героями в реальности!

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году.

