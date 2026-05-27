Городовой / Новости Петербурга / Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Какие пляжи Сочи не уступают европейским - здесь чистая вода и много развлечений: туристы будут в восторге Полезное
18 маршрутов, 5 районов и ни одной лишней минуты на перроне: как Петербург меняет расписание автобусов с 31 мая Новости Петербурга
Забирайте длинные выходные: как россияне будут отдыхать и работать в июне 2026 года Полезное
Салат с кальмаром за 180 рублей превратился в 40 тысяч: как петербуржец наказал магазин за просрочку Новости Петербурга
Успех и новые возможности – вот что предсказывают астрологи на 28 мая всем знакам Зодиака Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году

Опубликовано: 27 мая 2026 13:44
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году
Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году
Global Look Press / Zamir Usmanov
Ленинградский зоопарк не может развиваться, так как находится на территории объекта культурного наследия.

Жители Петербурга десятилетиями спорят о судьбе Ленинградского зоопарка. Он уютный и родной, но очень маленький. Животным там тесно, а строить новые вольеры нельзя — это памятник истории.

Власти города наконец-то озвучили конкретные планы: нас ждет не переезд, а открытие второй, современной площадки.

Это не переезд, а расширение

Самое важное: старый зоопарк на Петроградке никуда не денется. Он продолжит работать. Но концепция изменится, рассказал РБК глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

  • В новый зоопарк перевезут крупных зверей, которым нужно много места (слонов, жирафов, больших кошек).
  • В старом зоопарке останутся образовательные центры и небольшие павильоны, например, террариумы.

Фактически у города будет две площадки: историческая «камерная» и новая просторная.

Больше, чем просто клетки с животными

Новый проект не хотят делать просто «выставкой зверей». Чиновники планируют построить огромный культурный хаб. Представьте себе парк, где можно не только посмотреть на тигра, но и:

  • сходить в классный ресторан;
  • отвести детей в обучающий центр;
  • прогуляться по современным общественным пространствам.

Это будет место для отдыха на весь день, а не просто прогулка на час.

Почему так долго и где его построят?

Если вы уже начали собирать рюкзак, придется подождать. Реальные сроки — между 2030 и 2035 годами. Раньше проект просто не потянут финансово.

С местом тоже пока туман. Долгое время говорили про Юнтолово, но этот вариант под вопросом.

Юнтолово — это болотистая местность, и строить там зоопарк очень дорого и сложно для самих животных (высокая влажность нравится не всем). Сейчас власти ищут альтернативные локации, которые будут удобны и горожанам, и зверям.

Немного контекста

Проблема старого зоопарка — всего 7 гектаров земли. Для сравнения: Московский зоопарк занимает более 21 гектара, а европейские парки — сотни гектаров.

Наши медведи и жирафы годами живут в стесненных условиях. Новый проект — это прежде всего шанс дать животным достойную жизнь в вольерах, которые имитируют дикую природу, а не просто бетонные коробки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Лензо превращается в территорию без барьеров.

Новости Петербурга