Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году

Ленинградский зоопарк не может развиваться, так как находится на территории объекта культурного наследия.

Жители Петербурга десятилетиями спорят о судьбе Ленинградского зоопарка. Он уютный и родной, но очень маленький. Животным там тесно, а строить новые вольеры нельзя — это памятник истории.

Власти города наконец-то озвучили конкретные планы: нас ждет не переезд, а открытие второй, современной площадки.

Это не переезд, а расширение

Самое важное: старый зоопарк на Петроградке никуда не денется. Он продолжит работать. Но концепция изменится, рассказал РБК глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.

В новый зоопарк перевезут крупных зверей, которым нужно много места (слонов, жирафов, больших кошек).

В старом зоопарке останутся образовательные центры и небольшие павильоны, например, террариумы.

Фактически у города будет две площадки: историческая «камерная» и новая просторная.

Больше, чем просто клетки с животными

Новый проект не хотят делать просто «выставкой зверей». Чиновники планируют построить огромный культурный хаб. Представьте себе парк, где можно не только посмотреть на тигра, но и:

сходить в классный ресторан;

отвести детей в обучающий центр;

прогуляться по современным общественным пространствам.

Это будет место для отдыха на весь день, а не просто прогулка на час.

Почему так долго и где его построят?

Если вы уже начали собирать рюкзак, придется подождать. Реальные сроки — между 2030 и 2035 годами. Раньше проект просто не потянут финансово.

С местом тоже пока туман. Долгое время говорили про Юнтолово, но этот вариант под вопросом.

Юнтолово — это болотистая местность, и строить там зоопарк очень дорого и сложно для самих животных (высокая влажность нравится не всем). Сейчас власти ищут альтернативные локации, которые будут удобны и горожанам, и зверям.

Немного контекста

Проблема старого зоопарка — всего 7 гектаров земли. Для сравнения: Московский зоопарк занимает более 21 гектара, а европейские парки — сотни гектаров.

Наши медведи и жирафы годами живут в стесненных условиях. Новый проект — это прежде всего шанс дать животным достойную жизнь в вольерах, которые имитируют дикую природу, а не просто бетонные коробки.

