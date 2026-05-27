Слоны — на выход, рестораны — на вход: как изменится жизнь Ленинградского зоопарка к 2035 году
Жители Петербурга десятилетиями спорят о судьбе Ленинградского зоопарка. Он уютный и родной, но очень маленький. Животным там тесно, а строить новые вольеры нельзя — это памятник истории.
Власти города наконец-то озвучили конкретные планы: нас ждет не переезд, а открытие второй, современной площадки.
Это не переезд, а расширение
Самое важное: старый зоопарк на Петроградке никуда не денется. Он продолжит работать. Но концепция изменится, рассказал РБК глава комитета по инвестициям Иван Складчиков.
- В новый зоопарк перевезут крупных зверей, которым нужно много места (слонов, жирафов, больших кошек).
- В старом зоопарке останутся образовательные центры и небольшие павильоны, например, террариумы.
Фактически у города будет две площадки: историческая «камерная» и новая просторная.
Больше, чем просто клетки с животными
Новый проект не хотят делать просто «выставкой зверей». Чиновники планируют построить огромный культурный хаб. Представьте себе парк, где можно не только посмотреть на тигра, но и:
- сходить в классный ресторан;
- отвести детей в обучающий центр;
- прогуляться по современным общественным пространствам.
Это будет место для отдыха на весь день, а не просто прогулка на час.
Почему так долго и где его построят?
Если вы уже начали собирать рюкзак, придется подождать. Реальные сроки — между 2030 и 2035 годами. Раньше проект просто не потянут финансово.
С местом тоже пока туман. Долгое время говорили про Юнтолово, но этот вариант под вопросом.
Юнтолово — это болотистая местность, и строить там зоопарк очень дорого и сложно для самих животных (высокая влажность нравится не всем). Сейчас власти ищут альтернативные локации, которые будут удобны и горожанам, и зверям.
Немного контекста
Проблема старого зоопарка — всего 7 гектаров земли. Для сравнения: Московский зоопарк занимает более 21 гектара, а европейские парки — сотни гектаров.
Наши медведи и жирафы годами живут в стесненных условиях. Новый проект — это прежде всего шанс дать животным достойную жизнь в вольерах, которые имитируют дикую природу, а не просто бетонные коробки.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Лензо превращается в территорию без барьеров.