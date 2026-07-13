Даже с завещанием можно остаться ни с чем: три главные ошибки наследников

Где кроются подводные камни

Люди нередко расстраиваются, когда завещание не срабатывает и наследники остаются без положенного имущества. На деле причина чаще не в несправедливости, а в простых ошибках при составлении документа.

Главные ошибки, из‑за которых завещание теряет силу

Одна из самых обидных ситуаций — когда наследник просто не узнаёт о наследстве. Нотариус не станет искать человека по всему городу: он уведомляет только тех, чьи контакты указаны в документах. Если данных нет, рассчитывать на автоматическое информирование не стоит.

Ещё один тонкий момент — отсутствие «запасного» наследника. Если основной получатель по каким‑то причинам не примет наследство, имущество не уйдёт его родным, а будет распределяться по закону среди других родственников.

Отдельная зона риска — имущество, нажитое в браке. Даже если квартира оформлена на одного супруга, она может считаться совместной, и завещать можно только свою долю.

Практические советы: как сделать завещание надёжным

Чтобы избежать споров и потери прав на имущество, стоит:

указать полные данные наследника — адрес, телефон, место работы;

подназначить альтернативного наследника на случай, если основной не сможет или не захочет принять наследство;

заранее разобраться с долями в совместно нажитом имуществе и зафиксировать свою часть.

Вывод

Правильное оформление завещания — это не бюрократия ради галочки, а реальный способ защитить интересы близких. Учёт базовых правил помогает избежать долгих разбирательств и гарантирует, что имущество достанется именно тем, кому оно предназначалось. Об этом сообщает автор канала "Юридические тонкости" (18+).

Мнение россиян

«Думал, достаточно просто написать, кому что оставляю, а тут столько нюансов — лучше сразу к нотариусу», — говорит житель Самары. «Особенно пугает история с совместной собственностью: можно искренне считать, что квартира твоя, а по закону — только половина», — делится петербурженка. «Хорошо, что есть такие разъяснения: теперь понимаю, что надо не только завещание составить, но и документы привести в порядок», — отмечает москвич.

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