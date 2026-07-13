Охота на «петушков»: почему после шторма в лесах нельзя выпускать из рук влажную тряпку

Шторм сформировал для грибов идеальные условия.

Прошедший шторм превратил Петербург и Ленобласть в настоящие джунгли. В лесах сейчас жарко и очень влажно. Для грибов это идеальный шанс, и они им воспользовались.

Лисички пошли стеной

Главный герой лесов сейчас — лисичка. Эти грибы называют «петушками» за их яркий цвет и форму. Биолог Павел Глазков уже проверил свои места: лисички уже появились в лесах Леобласти.

Интересный факт: В нашем регионе растет пять видов лисичек. Хорошая новость для новичков — все они съедобны. Более того, лисички — чуть ли не единственные грибы, которые почти никогда не бывают червивыми.

В них содержится вещество хиноманноза, которое отпугивает насекомых и паразитов. Так что «мясо» внутри вы точно не найдете.

В лесу вы не одни. Лисички обожают не только люди, но и белки, кабаны и даже лоси. Так что, если увидите обкусанный гриб — это лесные жители оставили себе «отзыв».

Секреты кухни: забудьте про нож и дуршлаг

Если вы принесли домой ведро грибов, не спешите включать воду. Павел Глазков дает несколько советов, которые изменят ваш взгляд на готовку:

Никакого душа. Лисички впитывают воду как губки. Если их помыть, они потеряют свой фирменный лесной аромат. Просто протрите их влажной тряпочкой. Рвите руками. Забудьте про ножи. Чтобы сохранить текстуру, грибы лучше разрывать вдоль волокон руками. Сухая сковорода. Сначала кидайте грибы на сухую горячую поверхность. Лисички сначала отдадут лишнюю влагу, а потом впитают её обратно. Только после этого добавляйте сливочное масло. Следите за временем. Жарить на масле нужно всего 5–7 минут. Передержите — получите «резину», которую сложно прожевать. Соль — в самом конце. Солите буквально за минуту до того, как выключить плиту.

Парк Оккервиль ушел под воду

Пока одни радуются грибам, другие грустят из-за потопов. В Заневском поселении река Оккервиль вышла из берегов и затопила местный парк. Газоны и дорожки превратились в одно большое озеро.

Местные жители в соцсетях делятся кадрами: на парк сейчас больно смотреть. Однако новости обнадеживают. К 14 июля вода начала потихоньку уходить.

Директор местного паркового хозяйства Виталий Чех надеется на солнце — оно поможет просушить землю быстрее, сообщает 78.ru.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда стоит идти за грибами.