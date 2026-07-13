Охота на «петушков»: почему после шторма в лесах нельзя выпускать из рук влажную тряпку

Прошедший шторм превратил Петербург и Ленобласть в настоящие джунгли. В лесах сейчас жарко и очень влажно. Для грибов это идеальный шанс, и они им воспользовались.
Лисички пошли стеной
Главный герой лесов сейчас — лисичка. Эти грибы называют «петушками» за их яркий цвет и форму. Биолог Павел Глазков уже проверил свои места: лисички уже появились в лесах Леобласти.
Интересный факт: В нашем регионе растет пять видов лисичек. Хорошая новость для новичков — все они съедобны. Более того, лисички — чуть ли не единственные грибы, которые почти никогда не бывают червивыми.
В них содержится вещество хиноманноза, которое отпугивает насекомых и паразитов. Так что «мясо» внутри вы точно не найдете.
В лесу вы не одни. Лисички обожают не только люди, но и белки, кабаны и даже лоси. Так что, если увидите обкусанный гриб — это лесные жители оставили себе «отзыв».
Секреты кухни: забудьте про нож и дуршлаг
Если вы принесли домой ведро грибов, не спешите включать воду. Павел Глазков дает несколько советов, которые изменят ваш взгляд на готовку:
- Никакого душа. Лисички впитывают воду как губки. Если их помыть, они потеряют свой фирменный лесной аромат. Просто протрите их влажной тряпочкой.
- Рвите руками. Забудьте про ножи. Чтобы сохранить текстуру, грибы лучше разрывать вдоль волокон руками.
- Сухая сковорода. Сначала кидайте грибы на сухую горячую поверхность. Лисички сначала отдадут лишнюю влагу, а потом впитают её обратно. Только после этого добавляйте сливочное масло.
- Следите за временем. Жарить на масле нужно всего 5–7 минут. Передержите — получите «резину», которую сложно прожевать.
- Соль — в самом конце. Солите буквально за минуту до того, как выключить плиту.
Парк Оккервиль ушел под воду
Пока одни радуются грибам, другие грустят из-за потопов. В Заневском поселении река Оккервиль вышла из берегов и затопила местный парк. Газоны и дорожки превратились в одно большое озеро.
Местные жители в соцсетях делятся кадрами: на парк сейчас больно смотреть. Однако новости обнадеживают. К 14 июля вода начала потихоньку уходить.
Директор местного паркового хозяйства Виталий Чех надеется на солнце — оно поможет просушить землю быстрее, сообщает 78.ru.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда стоит идти за грибами.