Лес «отмокает» после засухи: почему за грибами стоит идти ровно через две недели

В начале июня грибники обрадовались: после дождливого мая поперли первые подберезовики и маслята. Но радость была недолгой. Наступила двухнедельная засуха.
Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков, лесная подстилка (мох, иголки, листья) высохла полностью. Молодые грибы просто «закрылись» и перестали расти.
Когда бежать в лес?
Хорошие новости: сейчас снова пошли дожди. Лес начал «отмокать». Но грибам нужно время, чтобы проснуться. Не ждите урожая завтра.
"Сейчас идёт отмачивание подстилки, дождики, влажность есть, но нужно время. Я думаю, что через две недели должны пойти подберёзовики, маслята. Чисто летние тгрибы", - говорит эксперт.
Что будем собирать в июле?
Первыми на очереди стоят «летние» грибы. Это классика:
- Маслята. Ищите их в молодых сосняках.
- Подберезовики и подосиновики. Эти ребята любят влажные места и края опушек.
- Белые грибы. Они тоже начнут проклевываться ближе к середине месяца.
- Лисички. Июль — их золотое время. Обычно во второй половине месяца их можно собирать целыми ведрами.
Смертельная опасность: Галерина
В лесах стало много Галерины окаймленной. По словам Максима Дьякова, раньше она любила юг, но из-за потепления климата массово перебралась в наши края.
"Это смертельно ядовитый гриб. Главная проблема в том, что она — двойник летнего опенка. Ошибиться легко, а последствия — летальный исход", - отмечает миколог.
Важное правило: если вы не профи, в июле лучше вообще не трогайте летние опята. Галерина сейчас чувствует себя в лесу по-хозяйски.
Советы для удачного сбора
- Смотрите под ноги на опушках. В гуще леса еще может быть суховато, а на краях, где падает роса и больше света, грибы полезут быстрее.
- Не берите «лопухи». Июль — жаркий месяц. Крупные грибы мгновенно становятся червивыми и накапливают токсины. Берите только крепких «малышей».
- Ищите влажные низины. Если на пригорке сухо, спускайтесь в ложбинки — там грибница просыпается в первую очередь.
Ранее «Городовой» рассказывал, как засушить грибы и что потом из них приготовить.