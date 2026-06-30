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Лес «отмокает» после засухи: почему за грибами стоит идти ровно через две недели

Опубликовано: 30 июня 2026 21:44
 Проверено редакцией
Лес «отмокает» после засухи: почему за грибами стоит идти ровно через две недели
Лес «отмокает» после засухи: почему за грибами стоит идти ровно через две недели
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Эксперт рассказал, какие грибы собирать в лесах в июле. 

В начале июня грибники обрадовались: после дождливого мая поперли первые подберезовики и маслята. Но радость была недолгой. Наступила двухнедельная засуха.

Как рассказал "Городовому" миколог, ведущий специалист
МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков, лесная подстилка (мох, иголки, листья) высохла полностью. Молодые грибы просто «закрылись» и перестали расти.

Когда бежать в лес?

Хорошие новости: сейчас снова пошли дожди. Лес начал «отмокать». Но грибам нужно время, чтобы проснуться. Не ждите урожая завтра.

"Сейчас идёт отмачивание подстилки, дождики, влажность есть, но нужно время. Я думаю, что через две недели должны пойти подберёзовики, маслята. Чисто летние тгрибы", - говорит эксперт.

Что будем собирать в июле?

Первыми на очереди стоят «летние» грибы. Это классика:

  • Маслята. Ищите их в молодых сосняках.
  • Подберезовики и подосиновики. Эти ребята любят влажные места и края опушек.
  • Белые грибы. Они тоже начнут проклевываться ближе к середине месяца.
  • Лисички. Июль — их золотое время. Обычно во второй половине месяца их можно собирать целыми ведрами.

Смертельная опасность: Галерина

В лесах стало много Галерины окаймленной. По словам Максима Дьякова, раньше она любила юг, но из-за потепления климата массово перебралась в наши края.

"Это смертельно ядовитый гриб. Главная проблема в том, что она — двойник летнего опенка. Ошибиться легко, а последствия — летальный исход", - отмечает миколог.

Важное правило: если вы не профи, в июле лучше вообще не трогайте летние опята. Галерина сейчас чувствует себя в лесу по-хозяйски.

Советы для удачного сбора

  1. Смотрите под ноги на опушках. В гуще леса еще может быть суховато, а на краях, где падает роса и больше света, грибы полезут быстрее.
  2. Не берите «лопухи». Июль — жаркий месяц. Крупные грибы мгновенно становятся червивыми и накапливают токсины. Берите только крепких «малышей».
  3. Ищите влажные низины. Если на пригорке сухо, спускайтесь в ложбинки — там грибница просыпается в первую очередь.

Ранее «Городовой» рассказывал, как засушить грибы и что потом из них приготовить. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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