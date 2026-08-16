Народные приметы на 16 августа: что нельзя делать в день Антона

16 августа в церковном календаре — день памяти преподобного Антония Римлянина, одного из самых почитаемых новгородских святых. В народной традиции эта дата обросла множеством имён — Антон Вихровей, Малинник, Орешник — и стала важным ориентиром для крестьянских наблюдений за погодой и сбора урожая, пишет "Аргументы и Факты".
Удивительная судьба святого
Согласно житию, Антоний появился на свет в Риме в середине XI века. Его родители были православными и воспитали сына в благочестии. После их кончины юноша раздал большую часть имущества нуждающимся, а оставшееся поместил в бочку и доверил морю. Сам же принял постриг и долгие годы провёл в уединённой молитве.
Однажды, молясь на камне у моря, он был застигнут сильнейшей бурей. Волна оторвала камень от берега и понесла его по водам. Путь оказался долгим — только через много дней камень прибило к русскому берегу, к устью реки Волхов, неподалёку от Новгорода. Местные жители с удивлением встретили чужеземца, который после молитвы заговорил с ними на их языке. Антоний воспринял это как знак свыше и основал на этом месте монастырь.
Спустя годы рыбаки выловили ту самую бочку, и на эти средства святой выкупил земли для обители.
Почему Антона называли Вихровеем
Главная особенность этого дня — внимание к ветру. Крестьяне верили, что по силе и направлению воздушных потоков можно предсказать характер будущей зимы. Если в этот день бушевали вихри, готовились к суровой и снежной зиме. Южный ветер сулил мягкий сезон, а северный — ранние и сильные морозы.
Малина и орехи — главные дары августа
Вторая важная примета дня — созревание поздней малины. Крестьяне собирали эту ягоду, сушили, варили варенье, добавляли в выпечку. В народе говорили: «Не жизнь, а малина!» — так подчёркивали, что удача сопутствует тем, кто умеет радоваться простым вещам. Также в это время поспевали лесные орехи, и хозяйки запасались ими на зиму.
Что делали и чего избегали
В этот день люди старались уделять внимание дому и семье. Разрешалось заниматься рукоделием, лёгкими делами, наводить порядок в мыслях. Однако строго запрещалось выметать мусор из дома — верили, что вместе с ним можно лишиться удачи и достатка.
Не рекомендовалось ссориться, повышать голос, начинать крупные проекты и строить планы на будущее — считалось, что они не осуществятся. Также старались не пускаться в дальний путь, боясь непогоды, и на ночь плотно закрывали окна и двери.
Приметы на день
- Сильные вихри — к обильной снежной зиме.
- Южный ветер — к мягкому зимнему сезону.
- Северный ветер — к ранним и суровым холодам.
- Дождь с самого утра — к сырой и неуютной осени.
- Иней на траве — к быстрому приходу зимы.
- Аисты, собирающиеся в стаи, — к раннему отлёту птиц.
- Воробьи, нахохлившиеся на ветках, — к ухудшению погоды.
Вывод
День объединяет церковную память о святом Антонии и многовековые народные наблюдения. Ветер, малина, орехи, приметы — всё это помогало крестьянам предугадывать грядущую зиму и вовремя готовиться к холодам.
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