Народные приметы на 16 августа: что нельзя делать в день Антона

В этот день следили за ветрами, собирали ягоды и замечали приметы, предсказывающие характер зимы.

16 августа в церковном календаре — день памяти преподобного Антония Римлянина, одного из самых почитаемых новгородских святых. В народной традиции эта дата обросла множеством имён — Антон Вихровей, Малинник, Орешник — и стала важным ориентиром для крестьянских наблюдений за погодой и сбора урожая, пишет "Аргументы и Факты".

Удивительная судьба святого

Согласно житию, Антоний появился на свет в Риме в середине XI века. Его родители были православными и воспитали сына в благочестии. После их кончины юноша раздал большую часть имущества нуждающимся, а оставшееся поместил в бочку и доверил морю. Сам же принял постриг и долгие годы провёл в уединённой молитве.

Однажды, молясь на камне у моря, он был застигнут сильнейшей бурей. Волна оторвала камень от берега и понесла его по водам. Путь оказался долгим — только через много дней камень прибило к русскому берегу, к устью реки Волхов, неподалёку от Новгорода. Местные жители с удивлением встретили чужеземца, который после молитвы заговорил с ними на их языке. Антоний воспринял это как знак свыше и основал на этом месте монастырь.

Спустя годы рыбаки выловили ту самую бочку, и на эти средства святой выкупил земли для обители.

Почему Антона называли Вихровеем

Главная особенность этого дня — внимание к ветру. Крестьяне верили, что по силе и направлению воздушных потоков можно предсказать характер будущей зимы. Если в этот день бушевали вихри, готовились к суровой и снежной зиме. Южный ветер сулил мягкий сезон, а северный — ранние и сильные морозы.

Малина и орехи — главные дары августа

Вторая важная примета дня — созревание поздней малины. Крестьяне собирали эту ягоду, сушили, варили варенье, добавляли в выпечку. В народе говорили: «Не жизнь, а малина!» — так подчёркивали, что удача сопутствует тем, кто умеет радоваться простым вещам. Также в это время поспевали лесные орехи, и хозяйки запасались ими на зиму.

Что делали и чего избегали

В этот день люди старались уделять внимание дому и семье. Разрешалось заниматься рукоделием, лёгкими делами, наводить порядок в мыслях. Однако строго запрещалось выметать мусор из дома — верили, что вместе с ним можно лишиться удачи и достатка.

Не рекомендовалось ссориться, повышать голос, начинать крупные проекты и строить планы на будущее — считалось, что они не осуществятся. Также старались не пускаться в дальний путь, боясь непогоды, и на ночь плотно закрывали окна и двери.

Приметы на день

Сильные вихри — к обильной снежной зиме.

Южный ветер — к мягкому зимнему сезону.

Северный ветер — к ранним и суровым холодам.

Дождь с самого утра — к сырой и неуютной осени.

Иней на траве — к быстрому приходу зимы.

Аисты, собирающиеся в стаи, — к раннему отлёту птиц.

Воробьи, нахохлившиеся на ветках, — к ухудшению погоды.

Вывод

День объединяет церковную память о святом Антонии и многовековые народные наблюдения. Ветер, малина, орехи, приметы — всё это помогало крестьянам предугадывать грядущую зиму и вовремя готовиться к холодам.

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