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Если аджика, то только из слив: готовлю приправу так каждый год - без нее ни одно блюдо не обходится

Опубликовано: 16 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Если аджика, то только из слив: готовлю приправу так каждый год - без нее ни одно блюдо не обходится
Если аджика, то только из слив: готовлю приправу так каждый год - без нее ни одно блюдо не обходится
Городовой ру
Как приготовить аджику из слив

Самой вкусной станет та аджика, которая была приготовлена своими руками. Портал “Городовой” поделился рецептом острого соуса с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • болгарский перец - 1 кг;
  • сливы - 1 кг;
  • сахар - 6 столовых ложек;
  • томатная паста - 500 мл;
  • чеснок - 10 зубчиков;
  • острый перец - 4 штуки;
  • соль - 2 столовые ложки;
  • уксус 70% - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Болгарский перец помыть, удалить семена и нарезать средними кусками. Сливы разделить на две части, извлечь косточки. Чеснок очистить от шелухи, у острого перца удалить плодоножку.

Прокрутить перцы, чеснок и сливы через мясорубку, выложить в кастрюлю, добавить томатную пасту, сахар и соль. Поставить на средний огонь, довести до кипения. Варить на минимальном огне в течение 40 минут. В самом конце приготовления нужно добавить уксус.

Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам, сразу закрутить крышками. Оставить до полного остывания в перевернутом виде. Готовый соус можно хранить даже в квартире, если подобрать прохладное место.

Личный опыт

Я не люблю слишком острую аджику, поэтому предварительно убираю семечки из перца чили. Для меня так получается вкуснее.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить кетчуп "Шашлычный".

Автор:
Полина Аксенова
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