Если аджика, то только из слив: готовлю приправу так каждый год - без нее ни одно блюдо не обходится

Самой вкусной станет та аджика, которая была приготовлена своими руками. Портал “Городовой” поделился рецептом острого соуса с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- болгарский перец - 1 кг;
- сливы - 1 кг;
- сахар - 6 столовых ложек;
- томатная паста - 500 мл;
- чеснок - 10 зубчиков;
- острый перец - 4 штуки;
- соль - 2 столовые ложки;
- уксус 70% - 1 чайная ложка.
Приготовление:
Болгарский перец помыть, удалить семена и нарезать средними кусками. Сливы разделить на две части, извлечь косточки. Чеснок очистить от шелухи, у острого перца удалить плодоножку.
Прокрутить перцы, чеснок и сливы через мясорубку, выложить в кастрюлю, добавить томатную пасту, сахар и соль. Поставить на средний огонь, довести до кипения. Варить на минимальном огне в течение 40 минут. В самом конце приготовления нужно добавить уксус.
Горячую аджику разлить по стерилизованным банкам, сразу закрутить крышками. Оставить до полного остывания в перевернутом виде. Готовый соус можно хранить даже в квартире, если подобрать прохладное место.
Личный опыт
Я не люблю слишком острую аджику, поэтому предварительно убираю семечки из перца чили. Для меня так получается вкуснее.
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