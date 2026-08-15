Что посмотреть в Петербурге, если вы уже везде были: 5 секретных мест

Эксперт рассказал про места, о которых мало кто знает.

Приезжаете в Петербург не в первый, не в третий и даже не в пятый раз? Эрмитаж пройден, фонтаны Петергофа сфотографированы, а Пушкин выучен наизусть. Возникает вопрос: куда пойти дальше?

В городе есть десятки потрясающих мест, куда редкий турист доходит с первого раза.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая собрала для "Городового" отличную подборку шикарных дворцов и необычных музеев, о которых знают не все.

Шереметевский дворец: музыка и дух истории

Его еще называют «Фонтанным домом». Дворец находится прямо на набережной Фонтанки. Здесь почти двести лет жило пять поколений знаменитого рода Шереметевых.

"Там сейчас располагается Музей музыки, но кроме того, это совершенно прекрасный дворец именно как дворец. То есть там можно посмотреть исторические интерьеры. Ну а тем, кто интересуется музыкой, в музее можно заказать экскурсии, которые касаются именно музыкальной тематики. В музее выставлены и народные инструменты, и инструменты наших императоров", - отмечает эксперт.

Дворец Великого Князя Владимира: сказка на Дворцовой набережной

Сегодня это здание знают как Дом учёных. Снаружи оно выглядит довольно строго, но внутри скрывается настоящая роскошь. По сохранности интерьеров это один из лучших дворцов города.

Официально это не музей. Однако сюда легко можно попасть с экскурсией — как индивидуальной, так и в группе. Вы увидите дубовый кабинет, помпезные лестницы и даже уютный зимний сад.

Особняк Половцова: скрытое сокровище

На Большой Морской улице стоит неприметное с виду здание. Это Дом архитекторов, или особняк Половцова. За скромным фасадом прячутся бесподобные залы.

Чего только стоит отделка из резного итальянского ореха и мрамора!

Здесь тоже нет привычных музейных смотрителей, но регулярно проходят экскурсии. А еще в особняке устраивают душевные музыкальные концерты.

Театральный музей: за кулисы истории

Если вы любите театр, вам точно сюда. Музей расположился в самом центре — на площади Островского, прямо за Александринским театром.

Здесь рассказывают, как рождался и менялся русский театр с XVIII века до середины XX века. В экспозиции — старинные костюмы, эскизы декораций, личные вещи легендарных актеров и макеты сцен.

Атмосферное и очень интересное место.

«Петровская акватория»: Петербург в миниатюре

Этот музей недавно переехал и теперь находится прямо в Большом Гостином дворе. Это Петербург XVIII века в уменьшенном масштабе.

Есть совершенно роскошный музей Петровская акватория, который переехал и сейчас находится в гостином дворе.

"Это мини-версия Петербурга XVIII века. Там движущиеся кареты, фигурки и при этом можно посмотреть, как выглядел Петербург в начале и в середине XVIII века. Так что для тех, кто Петербург уже знает и любит. Это очень любопытно сравнить, как было и как стало", - говорит Ирина Полевая.

Кстати, если вам понравится такой формат, съездите еще и в «Гранд Макет Россия» на Московском проспекте. Там воссоздана уже вся наша страна.

Петербург бесконечен. Не бойтесь сворачивать с привычных туристических троп — город умеет удивлять!

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург превратил еду в искусство.