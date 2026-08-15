Эхо с глубины 108 метров: какие артефакты с подлодки «Курск» можно увидеть в Петербурге

Прошло 26 лет с момента трагедии.

12 августа 2000 года произошло событие, которое потрясло весь мир. В Баренцевом море затонул российский атомный подводный крейсер «Курск». Погиб весь экипаж — 118 человек.

Спустя годы эта боль всё ещё отзывается в сердцах людей. В Петербурге, в Музее истории подводных сил имени А. И. Маринеско, открылась временная выставка.

На ней показывают личные вещи погибших моряков и напоминают о деталях тех страшных дней, сообщает "Петербургский дневник".

Взрыв на глубине 108 метров

«Курск» был гордостью флота — гигантским и современным крейсером. Трагедия случилась во время плановых учений.

На борту взорвалась одна из крупных торпед (модель 65-76). Причиной стала утечка компонентов топлива. Через несколько секунд подлодка рухнула на дно на глубине 108 метров.

От удара сдетонировал остальной боекомплект. Первые отсеки были мгновенно разрушены.

Первая в мире операция такого уровня

Спасательная операция в августе 2000 года не принесла результатов. Подводников спасти не удалось. Но оставить атомную лодку с ядерными реакторами на дне моря было нельзя.

Осенью 2001 года состоялась уникальная международная операция. Чтобы поднять гигантский крейсер со дна, привлекли голландских специалистов и создали специальную баржу.

Подлодку прикрепили на стальные тросы, подняли с глубины 108 метров и отбуксировали в Североморск. Ничего подобного в мировой истории до этого не делали.

Артефакты, от которых сжимается сердце

Сегодня в музее Санкт-Петербурга можно увидеть то, что осталось от «Курска». Родственники погибших передавали эти вещи годами.

В экспозиции представлены:

личные фотографии моряков из семейных архивов;

наручные часы одного из членов экипажа;

тяжелый водолазный нож;

кусочек металлического корпуса самой подлодки.

Выставка работает до конца августа.

Уроки, переписавшие правила безопасности

Гибель «Курска» заставила командование ВМФ полностью пересмотреть подход к безопасности.

Опасные торпеды типа 65-76, ставшие причиной взрыва, навсегда сняли с вооружения. На новых подводных лодках проектов «Борей» и «Ясень» стоят совсем другие, куда более безопасные системы и ракеты «Калибр».

Главный результат этих жестких реформ — с тех пор подобных катастроф на российском подводном флоте больше не происходило. Память о 118 подводниках уберегла жизни тех, кто служит сегодня.

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