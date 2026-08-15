Городовой / Новости Петербурга / С кистью во время шторма: в Петербурге показывают картины, которые Конюхов писал прямо посреди океана
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Озеро, которое окутано тайнами - находится на территории России: интересные факты о загадочном водоеме Полезное
Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением Полезное
Счастливая жизнь через страдания: мудрость Омара Хайяма поможет найти силу в трудностях — вы будете им радоваться, когда поймете суть Новости Петербурга
Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины Полезное
Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

С кистью во время шторма: в Петербурге показывают картины, которые Конюхов писал прямо посреди океана

Опубликовано: 15 августа 2026 13:33
 Проверено редакцией
С кистью во время шторма: в Петербурге показывают картины, которые Конюхов писал прямо посреди океана
С кистью во время шторма: в Петербурге показывают картины, которые Конюхов писал прямо посреди океана
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
В залах представлены оригинальные полотна путешественника.

Фёдор Конюхов — пожалуй, самый известный экстремал России. Он в одиночку переплывал океаны, покорял Эверест и летал вокруг света на воздушном шаре.

Теперь прожить его опасные приключения можно лично. В Петербурге открылась уникальная выставка «На пределе возможного».

Не просто музей, а настоящий аттракцион

Забудьте о скучных галереях, где нужно тихо ходить от картины к картине. Здесь вас ждут пять интерактивных залов, сообщает Афиша.

Организаторы объединили оригинальные полотна Конюхова с современными технологиями и огромными декорациями.

Каждый зал — это отдельная история. Вы сможете оказаться в самом центре океанского шторма или среди ледяной арктической пустыни.

Спецэффекты помогают на себе прочувствовать, что испытывает человек, когда находится на грани своих возможностей.

Путешественник, который пишет картины

Мало кто знает, но Конюхов — не только отважный капитан, но и профессиональный художник. Он входит в Союз художников СССР и за свою жизнь создал больше 3000 картин.

Многие наброски Фёдор делал прямо во время экстрима — в каюте веслами гребного бота или в палаточных лагерях среди снегов.

На выставке представлены его подлинные работы. В них много дикой энергии, ярких красок и философии.

Успейте посетить

Выставка открыта в Северной столице до 25 августа.

Проект подходит для посетителей всех возрастов (6+), так что отправляться за впечатлениями можно всей семьей. Расписание сеансов и билеты уже доступны на официальном сайте выставки.

Ранее «Городовой» рассказывал про секрет названия Мойки.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью