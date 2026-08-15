Городовой / Новости Петербурга / Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Озеро, которое окутано тайнами - находится на территории России: интересные факты о загадочном водоеме Полезное
Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет — и гарь отлетает в миг: любуюсь отражением Полезное
Счастливая жизнь через страдания: мудрость Омара Хайяма поможет найти силу в трудностях — вы будете им радоваться, когда поймете суть Новости Петербурга
Недостатки Бали, о которых принято молчать: почему сюда не возвращаются - есть причины Полезное
Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного

Опубликовано: 15 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного
Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного
Городовой ру
Как приготовить гель для стирки

Для эффективной стирки белья не всегда стоит приобретать готовые гели. Существует возможность изготовить его самостоятельно, используя всего два доступных компонента. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Лайфхакер».

Способ приготовления

Вам потребуются хозяйственное мыло и сода. Подготовьте две кастрюли: в одну налейте 3 литра воды, в другую — 1 литр. В первую емкость добавьте 100 г кальцинированной соды, а во вторую — 100 г хозяйственного мыла. Полностью растворите все компоненты. Затем соедините растворы из обеих кастрюль. Доведите смесь до кипения и проварите в течение 1-1,5 минут, после чего дайте ей остыть.

По мере остывания раствор приобретет желеобразную консистенцию, что свидетельствует о готовности средства.

Инструкция по применению

Средство применимо для стирки всех типов тканей, за исключением шерсти и шелка. Также его можно использовать для очистки сантехники и кафельной плитки.

Для удобства хранения рекомендуется перелить гель в бутылки. Хранить средство следует в холодильнике. При использовании дозировка геля должна быть в два раза больше по сравнению с обычным стиральным порошком.

Средство обладает натуральным составом, исключающим наличие вредных химических компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Себестоимость домашнего геля для стирки существенно ниже по сравнению с аналогами, представленными на рынке.

Ранее мы поделились необычными кулинарными лайфхаками.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью