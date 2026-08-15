Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из соды и мыла – лучше и дешевле магазинного

Для эффективной стирки белья не всегда стоит приобретать готовые гели. Существует возможность изготовить его самостоятельно, используя всего два доступных компонента. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Лайфхакер».
Способ приготовления
Вам потребуются хозяйственное мыло и сода. Подготовьте две кастрюли: в одну налейте 3 литра воды, в другую — 1 литр. В первую емкость добавьте 100 г кальцинированной соды, а во вторую — 100 г хозяйственного мыла. Полностью растворите все компоненты. Затем соедините растворы из обеих кастрюль. Доведите смесь до кипения и проварите в течение 1-1,5 минут, после чего дайте ей остыть.
По мере остывания раствор приобретет желеобразную консистенцию, что свидетельствует о готовности средства.
Инструкция по применению
Средство применимо для стирки всех типов тканей, за исключением шерсти и шелка. Также его можно использовать для очистки сантехники и кафельной плитки.
Для удобства хранения рекомендуется перелить гель в бутылки. Хранить средство следует в холодильнике. При использовании дозировка геля должна быть в два раза больше по сравнению с обычным стиральным порошком.
Средство обладает натуральным составом, исключающим наличие вредных химических компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Себестоимость домашнего геля для стирки существенно ниже по сравнению с аналогами, представленными на рынке.
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