Жираф до семи, а кассы — до восьми: Ленинградский зоопарк изменил режим работы

Близится осень и световой день уменьшается.

Лето подходит к концу, а световой день становится все короче. Из-за этого Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим, рассказали в пресс-службе зверинца.

С 17 августа любимое место прогулок петербуржцев и гостей города будет работать по новому расписанию.

Новый режим работы зоопарка

Теперь зоопарк открыт каждый день с 10:00 до 21:00.

Но есть важный деталь. Кассы и главный вход закрываются на час раньше — в 20:00. Если прийти позже, внутрь уже не пустят. Постарайтесь приходить заранее, чтобы спокойно погулять.

До скольки работают павильоны?

У разных животных свой распорядок дня. Некоторые уходят спать раньше остальных.

До 21:00 работают павильоны «Экзотариум», «Хищные звери» и «Тропический дом».

работают павильоны «Экзотариум», «Хищные звери» и «Тропический дом». До 20:00 открыт павильон «Приматы».

открыт павильон «Приматы». До 19:00 можно зайти в гости к жирафу.

Общение с животными и катание

На свежем воздухе работают две популярные зоны. Обратите внимание: в сильный дождь они закрыты.

Круг катания. Покататься на лошадях можно с 11:00 до 17:30 (с понедельника по четверг). С пятницы по воскресенье время работы продлевают до 19:00.

Покататься на лошадях можно с 11:00 до 17:30 (с понедельника по четверг). С пятницы по воскресенье время работы продлевают до 19:00. Площадка с козами. Детский контактный дворик открыт с 10:00 до 17:45. С 14:00 до 15:00 у козочек обеденный перерыв. Купить угощение для них можно до 17:30. По понедельникам и четвергам корм не продают.

Перекус и сувениры

После долгой прогулки всегда хочется перекусить. На территории зоопарка работают несколько точек.

Кафе у главного входа открыто с 10:00 до 20:00. Рядом продают горячие пышки — они работают до 20:30 (перерыв с 14:00 до 14:45).

Сувениры можно купить до 18:45. Киоск на первом этаже «Экзотариума» не работает по понедельникам и вторникам. А киоск у главного входа закрыт по средам и четвергам.

Полезные советы перед визитом

Как добраться? Зоопарк находится в Александровском парке. Удобнее всего дойти пешком от станции метро «Горьковская» или «Спортивная».

Зоопарк находится в Александровском парке. Удобнее всего дойти пешком от станции метро «Горьковская» или «Спортивная». Как сэкономить время? Купите электронный билет на официальном сайте зоопарка. Так вам не придется стоять в очереди в кассу.

Купите электронный билет на официальном сайте зоопарка. Так вам не придется стоять в очереди в кассу. Что взять с собой? Наденьте комфортную обувь и возьмите ветровку. Зоопарк находится близко к Неве, поэтому там часто дует прохладный ветер.

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется Ленинградский зоопарк в свой 161-й день рождения.