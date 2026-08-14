Снег для медведей, дом для альпак и переезд гигантов: как меняется Ленинградский зоопарк в свой 161-й день рождения

Сегодня Ленинградский зоопарк отмечает свой день рождения.

Зоосад открылся еще в XIX веке — в 1865 году. Сначала это был небольшой частный зверинец. Но самая трогательная страница его истории связана с Великой Отечественной войной.

Зоопарк продолжал работать даже в суровые дни блокады. Сотрудники совершили настоящий подвиг, спасая животных от голода и холода.

Например, чтобы спасти бегемота по имени Красавица, работница зоопарка Евдокия Дашина каждый день привозила на саночках 40 ведер воды из Невы, чтобы смачивать кожу животного.

Шестнадцать сотрудников получили медали «За оборону Ленинграда». В память об их мужестве зоопарк не стали переименовывать. Он так и остался Ленинградским.

Что меняется уже сейчас?

Сегодня зоопарк активно обновляют, чтобы животным жилось комфортнее, сообщили в Смольном.

Новые дома: отремонтировали помещения для жирафов и приматов, обновили «Тропический дом» и «Экзотариум».

отремонтировали помещения для жирафов и приматов, обновили «Тропический дом» и «Экзотариум». Новые жильцы и постройки: построили современную конюшню и уютный вольер для альпак.

построили современную конюшню и уютный вольер для альпак. Радость для медведей: в бассейн к белым медведям поставили мощный ледогенератор. Теперь у них есть сугробы даже в теплую погоду.

Зачем Петербургу второй зоопарк?

Историческая площадка на Петроградской стороне очень маленькая — всего около 7 гектаров. Расширяться некуда, а строить новые объекты нельзя: это охраняемая культурная территория.

Поэтому власти Санкт-Петербурга решили построить вторую площадку в Приморском районе.

Это не означает, что старый зоопарк закроют или полностью перевезут. Он продолжит работать. Переезд будет частичным.

Кто переедет, а кто останется?

На новую площадку переедут крупные животные. Для них построят просторные вольеры, где много места и зелени. Ещё там появятся детский центр, зоны отдыха и кафе.

переедут крупные животные. Для них построят просторные вольеры, где много места и зелени. Ещё там появятся детский центр, зоны отдыха и кафе. В старом зоопарке останутся небольшие животные, террариумы, экзотариум и образовательные классы.

Проект нового комплекса планируют реализовать с помощью инвесторов в ближайшие годы.

Как празднуют день рождения?

В честь 161-летия зоопарк подготовил специальную программу «Вне рабочего времени». Горожане могут заглянуть в закулисье: побывать в закрытых зонах, посмотреть показательные кормления и пообщаться с прирученными питомцами.

Все деньги за билеты пойдут на дальнейшее развитие и ремонт зоопарка.

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