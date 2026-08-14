250 тысяч за рулем экскаватора: почему в Петербурге сварщики и автослесари стали богаче юристов

Забудьте старые стереотипы о том, что на заводе платят копейки. Сегодня ситуация перевернулась. Офисные сотрудники с высшим образованием с грустью смотрят на доходы тех, кто работает руками.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области квалифицированный рабочий — это новый престижный статус и очень приличные деньги.
Сколько реально платят?
Давайте к цифрам. Средняя зарплата в Петербурге сейчас держится на отметке 92–93 тысячи рублей. Примерно столько же получают массовые офисные кадры.
Бухгалтер зарабатывает в среднем 97 тысяч, кадровик — 92 тысячи, а юрист — около 90 тысяч рублей.
А теперь посмотрим на рабочие специальности:
- Монтажник: от 134 000 рублей.
- Машинист: от 135 000 рублей.
- Сварщик: от 141 000 рублей.
- Автослесарь: от 148 000 рублей.
Опытные мастера и машинисты тяжелой спецтехники (например, экскаваторов-погрузчиков) легко получают от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, сообщает "АиФ" со ссылкой на экспертов.
Откуда такие деньги?
Всё просто: работать некому. Дефицит кадров гигантский. Около 70% всех вакансий в Петербурге и 80% в Ленобласти — это запрос на рабочий и линейный персонал.
В итоге сложился «рынок кандидата». Не работники бегают за работодателем, а заводы дерутся за каждого толкового мастера и поднимают зарплаты.
Опыт не нужен — научат на месте
Из-за жесткой нехватки людей компании меняют правила игры. Сегодня почти треть опрошенных офисных работников готовы сменить бумажную работу на станок. И работодатели идут им навстречу.
Технологии меняются быстро. Заводам проще взять человека с хорошей мотивацией «с нуля» и обучить его под себя. Поэтому отсутствие опыта больше не проблема. Главное — желание учиться.
Кого и где ждут больше всего?
В Ленинградской области ситуация сложнее: местные жители часто уезжают на заработки в соседний Петербург. Чтобы удержать людей, областные предприятия повышают планку доходов.
Больше всего там ждут операторов станков, слесарей, строителей и медсестер.
В Петербурге катастрофически не хватает людей в сфере ЖКХ, логистике, общественном транспорте и на производстве. Очень востребованы водители автобусов, грузовиков и погрузчиков.
Ранее «Городовой» рассказывал, кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч.