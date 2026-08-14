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Научили экономить ток и следить за сном водителя: чем удивляет обновленный «Корсар»

Опубликовано: 14 августа 2026 10:25
 Проверено редакцией
Научили экономить ток и следить за сном водителя: чем удивляет обновленный «Корсар»
Научили экономить ток и следить за сном водителя: чем удивляет обновленный «Корсар»
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Трамвай отправят в Пятигорск.

Российский городской транспорт меняется очень быстро. Старые гремящие вагоны уходят в прошлое. На смену им приходят тихие, умные и комфортные трамваи.

Недавно в Санкт-Петербурге показали обновленный трамвай «Корсар», а Минтранс озвучил смелые планы по запуску полностью беспилотных вагонов.

Обновленный «Корсар»: тихий, умный и с кондиционером

На Невском заводе электрического транспорта представили свежую версию трамвая «Корсар», рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Его создавали специально для городов с узкой рельсовой колеёй — шириной всего один метр.

Производители производили доработки не наугад. Они пять лет собирали отзывы пассажиров и водителей. Вот что из этого получилось:

  • Больше уюта: в салоне установили 31 удобное сиденье, мощные кондиционеры, форточки для проветривания, USB-зарядки и бесплатный Wi-Fi.
  • Доступность: вагон полностью низкопольный. В него легко зайти с коляской или на инвалидном кресле.
  • Экономия и надежность: трамвай стал тратить на 18% меньше электричества. Если на линии отключат свет, он сможет проехать до одного километра на встроенных аккумуляторах.
  • Безопасность: в кабине работает система «Антисон». Она следит за состоянием водителя и не даст ему уснуть за рулем.

Где можно проехать на «Корсаре»?

Узкие трамвайные пути — редкая история для России. Они сохранились всего в трех местах: Калининграде, Пятигорске и крымской Евпатории.

Первые «Корсары» вышли на рельсы Калининграда. 16 вагонов уже проехали больше двух миллионов километров и отлично себя показали.

Теперь обновленный трамвай отправят на испытания по горным улочкам Пятигорска.

Следующий шаг — трамваи без водителей

Пока одни заводы улучшают обычные вагоны, в России уже тестируют транспорт будущего. В Минтрансе заявили: осенью 2027 года в стране начнут тестировать трамваи, в кабине которых вообще не будет человека, сообщают РИА Новости.

Первый подобный эксперимент запустили в Москве. Ранее на улицы столицы вышел умный трамвай. Пока что в его салоне сидит специалист для подстраховки, но управляет машиной искусственный интеллект.

Как трамвай видит дорогу? На вагон ставят камеры, радары и лидары (лазерные дальномеры). Нейросеть мгновенно замечает пешеходов, машины, собак и светофоры.

Остановка перед препятствием происходит автоматически и быстрее, чем у человека.

Планы на беспилотники грандиозные:

  • 2026 год: в Москве будет работать больше десяти автономных трамваев.
  • 2027 год: старт тестов вообще без людей в кабине.
  • 2030 год: два из трех московских трамваев станут беспилотными.

Следом за Москвой такие технологии планируют внедрять в Санкт-Петербурге и других крупных городах страны.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург решил «сшить» частные рельсы в одну сеть.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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