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Почему петербуржцы отказались говорить «Мья» и при чём тут бани: секрет названия Мойки

Опубликовано: 12 августа 2026 21:47
 Проверено редакцией
Почему петербуржцы отказались говорить «Мья» и при чём тут бани: секрет названия Мойки
Почему петербуржцы отказались говорить «Мья» и при чём тут бани: секрет названия Мойки
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Река носила совсем другое название ранее.

Гуляя по центру Петербурга, трудно не залюбоваться Мойкой. Красивые мосты, старинные особняки, уютные набережные.

Но вы когда-нибудь задумывались, почему у такой живописной реки такое странное и бытовое название?

К.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ
Екатерина Зорина рассказала "Городовому", что у этой истории есть две версии — историческая и народная.

Сначала была «грязная вода»

До основания Петербурга на этих землях жили ижорцы и финны. Они называли реку «Муя». В переводе с ижорского это означает «грязная» или «мутная».

"Река протекала в заболоченной местности и была покрыта тиной. На шведских картах XVII века река называется «пиени муя йоки» —  «маленькая грязная река».

В русских книгах название реки указывалось как Мья. С 1719 по 1797 год именно такое официальное название носила река", - рассказала Екатерина Зорина.

При чём тут бани и стирка?

При Петре I реку решили привести в порядок. Её искусственно соединили с Фонтанкой, углубили дно и укрепили берега деревянными щитами. Вода стала чище.

На берегах реки начали строить общественные бани. А ещё здесь открыли царские прачечные, где стирали бельё для дворца и знати.

Горожане постоянно видели людей с корытами и бельём. Из-за этого в народе закрепилось простое объяснение: реку зовут Мойкой, потому что в ней всё время что-то моют.

Почему «Мья» превратилась в «Мойку»?

Главная причина смены названия — чисто человеческое удобство. Слово «Мья» для русского уха звучит чужеродно. Его просто неудобно произносить в речи.

"Фонетически названия Мья и Мойка созвучны. Сочетание звуков в названии Мья не удобно для произнесения носителю русского языка.

Такая ситуация может приводить к народной (наивной) этимологии, когда носители языка объясняют происхождение слова, опираясь на созвучие и понятные смысловые связи, а не на научные данные.

Такое объяснение может быть неверном с исторической или лингвистической точки зрения, но понятным и логичным носителям языка", - отмечает эксперт.

Взыграла так называемая народная этимология. А наличие бань и прачечных на берегу только укрепило эту логику.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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