10 красных клёнов, 55 километров кустов и дождливый четверг: как Петербург приводит себя в порядок перед зимой

В городе наводят порядок перед зимой.

Осень в Петербурге — это не только сырость, туманы и серое небо. Для городских служб и садовников это самый горячий сезон. Город активно готовят к зиме: высаживают растения, чинят парки и моют улицы.

Почему деревья сажают именно осенью?

Осенние посадки — одна из главных городских традиций. За последнюю неделю в Петербурге высадили почти 300 деревьев и больше двух тысяч кустов.

На проспекте Стачек появились 10 ярких красных клёнов, а в сквере Академика Лихачёва — 9 декоративных яблонь, рассказали в Смольном.

Почему сажают именно сейчас? Всё просто. Осенью деревья «засыпают» и не тратят силы на рост листьев. Влажная и прохладная почва помогает корням легко прижиться на новом месте.

Кстати, принять участие в озеленении может любой желающий. Для этого город регулярно организует совместные посадки с жителями.

Ветры и дожди: как парки пережили непогоду

Лето окончательно ушло. На смену ему пришли утренние туманы и затяжные дожди. Самым мокрым днём недели стал четверг, когда вылилась почти вся недельная норма осадков. Ветер тоже давал о себе знать и разгонялся до 15 метров в секунду.

К счастью, городские сады и парки устояли. Серьёзных разрушений и поваленных деревьев удалось избежать. На всякий случай на улицах дежурили аварийные бригады. Они были готовы мгновенно убрать рухнувшие ветки и решить любые проблемы с непогодой.

Ремонт дорожек и уборка листьев

Пока земля не замерзла, специалисты спешат привести в порядок зеленые зоны. Работы идут полным ходом:

Починили более 9 тысяч квадратных метров набивных дорожек.

Обновили порядка 17 тысяч квадратных метров газонов.

Подстригли 55 километров живых изгородей.

Убрали опавшую листву с территории в 92 гектара.

Каждый день в садах и парках работают почти тысяча специалистов и около 300 машин спецтехники.

Дороги умывают перед зимой

Дорожники тоже не сидят без дела. Чтобы смыть грязь и осеннюю пыль, исрасходовали почти 50 тысяч кубометров воды. С улиц вывезли полторы тысячи кубов мусора и тонны смета — так называют грязь, которая скапливается у обочин.

Каждый день на расчистку проезжей части и тротуаров выходят больше 500 уборочных машин и почти тысяча дворников.

Куда обращаться, если во дворе не убрано?

За чистотой в городе можно следить лично. Если вы увидели кучу мусора, поваленную ветку или нерасчищенную дорогу, об этом можно быстро сообщить:

По телефону: круглосуточная горячая линия Комитета по благоустройству — 576-14-83. Через интернет: приложение «Госуслуги Решаем вместе». В соцсетях: кнопка «Сообщить о проблеме» в официальной группе Комитета ВКонтакте ( vk.com/kb_spb ).

Заявки принимают оперативно, а проблемы стараются устранять в кратчайшие сроки.

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