Пора доставать корзинки: где растут грузди и как отличить их от ложных — главные ориентиры для грибников

Грузди чаще всего встречаются теплой осенью. Они требуют правильной термической обработки, при соблюдении которой станут настоящим деликатесом. Но важно научиться отличать их от ложных двойников, а также находить места, в которых грузди растут.
Как отличать ложные грузди
Под это понятие входит несколько грибов, которые можно спутать со съедобным вариантом. Самым опасным является бледная поганка. Иногда ее путают с молодым млечником. Избегайте кольца на ножке, а также шляпки оливково-зеленого оттенка.
К основным опасным двойникам можно отнести следующие грибы:
- Скрипица. Гриб похож на груздь, однако у него шляпка всегда остается сухой. Если провести по шляпке, то вы услышите характерный скрип.
- Перечный груздь. Он имеет глянцевую шляпку, которая практически не пачкается землей. Гриб имеет частые пластинки, которые напоминают щетку. На срезе будет выделяться млечный сок оливково-зеленого оттенка.
- Млечник серо-розовый. Этот гриб представляет большую опасность для человека, но определить его весьма просто. Млечник серо-розовый имеет неприятный запах, который можно сравнить с мясным бульоном.
Как выглядит настоящий груздь
У белого груздя, который также называют настоящим, шляпка имеет воронковидную форму с опущенными краями. Поверхность гриба является слизистой, млечный сок всегда остается белым.
Где собирать грузди
Чаще всего грузди можно встретить в смешанных, лиственных и хвойных лесах. Активно грибы начинают появляться после осадков, когда температура воздуха достигает +10…+18 градусов.
Старайтесь искать эти грибы на опушках и кромках леса, просеках, лесных дорогах и на месте старых вырубок. Обычно грузди растут рядом с корнями деревьев, поэтому в центре поляны их точно не встретить, сообщает udm-info.ru.
Каких мест нужно избегать
Нет смысла искать грузди в густых лесах, болотистой местности, а также на берегах водоемов. Грибам нужен солнечный свет, а также умеренная влажность.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова очень любит собирать грузди. В смешанных и хвойных лесах они находятся без каких-либо усилий. При сборе автор старается максимально очистить их от земли, что потом заметно ускоряет процесс мытья. Грузди прекрасно подходят для супов, засолки и вареников.
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