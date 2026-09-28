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Пора доставать корзинки: где растут грузди и как отличить их от ложных — главные ориентиры для грибников

Опубликовано: 28 сентября 2026 23:20
 Проверено редакцией
Пора доставать корзинки: где растут грузди и как отличить их от ложных — главные ориентиры для грибников
Пора доставать корзинки: где растут грузди и как отличить их от ложных — главные ориентиры для грибников
Городовой ру
Правила сбора груздей - рекомендации для грибников

Грузди чаще всего встречаются теплой осенью. Они требуют правильной термической обработки, при соблюдении которой станут настоящим деликатесом. Но важно научиться отличать их от ложных двойников, а также находить места, в которых грузди растут.

Как отличать ложные грузди

Под это понятие входит несколько грибов, которые можно спутать со съедобным вариантом. Самым опасным является бледная поганка. Иногда ее путают с молодым млечником. Избегайте кольца на ножке, а также шляпки оливково-зеленого оттенка.

К основным опасным двойникам можно отнести следующие грибы:

  • Скрипица. Гриб похож на груздь, однако у него шляпка всегда остается сухой. Если провести по шляпке, то вы услышите характерный скрип.
  • Перечный груздь. Он имеет глянцевую шляпку, которая практически не пачкается землей. Гриб имеет частые пластинки, которые напоминают щетку. На срезе будет выделяться млечный сок оливково-зеленого оттенка.
  • Млечник серо-розовый. Этот гриб представляет большую опасность для человека, но определить его весьма просто. Млечник серо-розовый имеет неприятный запах, который можно сравнить с мясным бульоном.

Как выглядит настоящий груздь

У белого груздя, который также называют настоящим, шляпка имеет воронковидную форму с опущенными краями. Поверхность гриба является слизистой, млечный сок всегда остается белым.

Где собирать грузди

Чаще всего грузди можно встретить в смешанных, лиственных и хвойных лесах. Активно грибы начинают появляться после осадков, когда температура воздуха достигает +10…+18 градусов.

Старайтесь искать эти грибы на опушках и кромках леса, просеках, лесных дорогах и на месте старых вырубок. Обычно грузди растут рядом с корнями деревьев, поэтому в центре поляны их точно не встретить, сообщает udm-info.ru.

Каких мест нужно избегать

Нет смысла искать грузди в густых лесах, болотистой местности, а также на берегах водоемов. Грибам нужен солнечный свет, а также умеренная влажность.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова очень любит собирать грузди. В смешанных и хвойных лесах они находятся без каких-либо усилий. При сборе автор старается максимально очистить их от земли, что потом заметно ускоряет процесс мытья. Грузди прекрасно подходят для супов, засолки и вареников.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как правильно собирать грибы.

Автор:
Полина Аксенова
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