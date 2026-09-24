Срезать или выкручивать: как правильно собирать лесные грибы - в давнем споре поставлена точка

Грибникам рассказали, в чем разница способов и какой из них верный

Срезать гриб ножом или аккуратно выкручивать? Десятилетиями считалось, что срез безопаснее для грибницы, но современные микологи и опытные любители «тихой охоты» всё чаще склоняются к другому мнению.

Почему срез может быть опасен

Когда вы срезаете гриб, в земле остаётся часть ножки. Для грибницы это все равно что рана: через неё легко проникают микробы и плесень. Оставшийся пенёк начинает гнить, и этот процесс может повредить подземную сеть мицелия. По самому неприятному сценарию грибница в этом месте не восстановится и грибов не будет несколько лет.

Как правильно собирать грибы

Правильная техника — слегка покачать гриб в разные стороны и провернуть, как будто откручиваете шуруп. При этом отделяются только тонкие соединительные нити, а сама грибница остаётся целой в земле. Это как сорвать яблоко с дерева — плод снят, а дерево невредимо.

Что говорят грибники

На форумах мнения разделились, но опытные склоняются к выкручиванию.

«Совершенно всё равно, на грибницу это не влияет. Гораздо опаснее — усиленно топтаться вокруг гриба». «Трубчатые грибы всегда аккуратно выкручиваю, а сыроежки срезаю ножом — они хрупкие».

Многие отмечают: если выкручивать аккуратно, а не выдёргивать с корнем, вреда не будет.

Главное правило: не вырывайте гриб с большим комом земли — так вы действительно повредите грибницу. Аккуратно выкрутите, а потом очистите ножом.

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