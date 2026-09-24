1 ложку в стиралку — и полотенца мягче пуха: больше не будет колючей наждачки

Рассказываем, как уксус и правильная стирка возвращают махре мягкость.

Со временем даже качественная махра становится жёсткой и перестаёт впитывать воду. Причина часто не в самом полотенце, а в том, что на волокнах накапливаются солевой налёт и остатки моющих средств. Особенно быстро это происходит при жёсткой воде. Ополаскиватель тоже оставляет плёнку, из-за которой ворс слипается.

Причина — не в качестве, а в налёте

Жёсткая вода содержит соли кальция и магния. Они оседают на волокнах, делая ткань грубой. Если перебарщивать с порошком или гелем, часть средства не выполаскивается и остаётся внутри плотной махры. Кондиционер для белья, призванный смягчать, на деле обволакивает ворсинки и снижает впитываемость. В результате полотенце перестаёт впитывать влагу и становится неприятным на ощупь.

Как вернуть мягкость: уксус и правильная стирка

Столовый уксус 9% помогает растворить часть известкового налёта и удалить остатки моющего средства. Достаточно добавить небольшое количество в отсек для ополаскивателя — не в каждую стирку, а периодически. Важно: никогда не смешивайте уксус с хлорсодержащими отбеливателями, иначе выделяется опасный газ.

Температуру выбирайте по ярлыку, а не ставьте автоматически 60–70 C. После цикла включите дополнительное полоскание. Перед сушкой энергично встряхните каждое изделие. Если сушите в машине, добавьте специальные шарики — они распушают ворс. Кондиционер на время лучше убрать совсем.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова делится проверенным способом. Раз в месяц она замачивает махровые полотенца в тазу с тёплой водой, добавив стакан 9%-го уксуса, на час. Затем стирает обычным порошком, но без кондиционера и с дополнительным полосканием. После сушки на воздухе хорошо встряхивает. По её словам, даже старые полотенца становятся заметно мягче и лучше впитывают. Она также советует не перегружать барабан: если вещей слишком много, они не выполаскиваются как следует.

Не спешите выбрасывать жёсткие полотенца. Уберите налёт, скорректируйте стирку — и махра снова станет приятной на ощупь.

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