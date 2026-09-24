К десятой статуэтке с пекинским лаком и жестовым языком: «Царское Село» претендует на главную премию страны

Победителей объявят уже 16 октября.

Музей-заповедник «Царское Село» снова в центре внимания. Главный музейный конкурс России опубликовал шорт-лист финалистов.

У нашего любимого императорского дворца есть все шансы забрать главную награду — уже десятую, юбилейную статуэтку. Причем победу могут принести сразу два совершенно разных проекта.

Секреты Китайского зала: как пекинские мастера вернули историю

Первый претендент на премию — воссозданный Китайский зал в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Это личные покои императрицы Екатерины II, которые в XVIII веке создавали знаменитые архитекторы Чарлз Камерон и Джакомо Кваренги.

Во время Великой Отечественной войны эти уникальные интерьеры были полностью уничтожены. Десятилетиями зал существовал только на старых фотографиях. Но наши реставраторы совершили невозможное и восстановили отделку восьми комнат с нуля.

Главная гордость зала — 155 лаковых панно. Их создавали вручную современные мастера прямо в Пекине. На работу ушло два года. Китайские специалисты использовали сложнейшую древнюю технику, которой владеют единицы в мире.

Теперь зал снова выглядит так же роскошно, как и двести лет назад.

«Архитектурные игры»: история в смартфоне для каждого ребенка

Второй проект номинирован на премию как лучший детский продукт. Это интерактивный видеогид по Александровскому парку «Архитектурные игры».

Суть проста: ребенок открывает приложение в смартфоне и отправляется на прогулку. Телефон превращается в личного гида. Он дает интересные задания и в форме игры учит отличать неоготику от классицизма.

Главная фишка проекта — его абсолютная доступность. Гулять по парку могут и слышащие ребята, и дети с нарушениями слуха. Все ролики переведены на русский жестовый язык, дополнены субтитрами и хорошей озвучкой, рассказали в музее.

Защита музейных проектов пройдет с 12 по 15 октября. А имена победителей главной премии страны мы узнаем уже 16 октября. Держим кулаки за «Царское Село»!

Живой след: зачем Николай Цискаридзе посадил дуб в парке

Пока жюри оценивает проекты, в самом Александровском парке произошло еще одно трогательное событие. Недавно сильный ураган повалил там двухсотлетний дуб-гигант. Чтобы спасти исторический пейзаж, музею потребовалась помощь.

На призыв откликнулся знаменитый артист балета и ректор Вагановки Николай Цискаридзе. Он лично приехал в Царское Село и посадил молодой дубок на месте погибшего дерева.

Артист признался, что безумно любит Петербург и его пригороды. Посадить дерево в царской резиденции для него — большая честь и глубокий философский жест.

Директор музея Ольга Таратынова вручила Цискаридзе памятный диплом. Так что теперь у молодого дуба есть имя, а у парка — новый покровитель.

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