Свёкла сварится за 25 минут: о методе с сахаром знают лишь единицы — без микроволновки, скороварки и духовки

Свекла является ценным корнеплодом. Тем не менее, продукт нечасто используется в приготовлении блюд из-за длительного времени термической обработки.
Стандартный процесс варки занимает от 60 до 90 минут, однако существуют методы сокращения данного процесса.
Как быстро сварить свеклу
Для качественного результата выбирайте небольшие корнеплоды с упругой кожицей. Овощи необходимо тщательно промыть, сохраняя целостность хвостиков.
Поместите свёклу в герметичный полиэтиленовый пакет (для надежности рекомендуется использовать два).
Добавьте одну чайную ложку сахара из расчета на 250 граммов продукта для улучшения вкусовых характеристик.
Плотно завяжите пакет, удалив из него излишки воздуха для предотвращения всплытия.
Поместите заготовку в кипящую воду и варите на слабом огне в течение 25 минут. После завершения термообработки быстро охладите корнеплоды в проточной или сменяемой холодной воде.
Такая методика позволяет сохранить насыщенный цвет и питательную ценность продукта.
Блюда получаются максимально сочными, при этом посуда остается чистой, а специфический запах в процессе приготовления отсутствует.
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