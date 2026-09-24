Свёкла сварится за 25 минут: о методе с сахаром знают лишь единицы — без микроволновки, скороварки и духовки

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Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

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Бабуля знала толк: зеркало с луком и сахар с лавровым листом — 22 хитрости из СССР, которые до сих пор использую

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1 ложка на 500 мл воды - и вкуснейшая свекла готова: как сварить овощи за 7 минут

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1 ст. л на 1 л воды - и сладкая, сочная, яркая свекла готова: как сварить ее за 7 минут

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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