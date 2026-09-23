Перестала кормить домашних жесткими «подметками»: беру фарш и получаю сочные котлеты — 3 совета из СССР

Советы из советской энциклопедии

Приготовление котлет нередко связано с ошибками, результатом которых становится потеря вкусовых свойств блюда: излишняя сухость и жесткость текстуры. При этом недочеты допускаются чпще всего на этапе подготовки фарша.

Достижение сочности и мягкости продукта базируется на соблюдении трех принципов советской кулинарной школы.

Выбор сырья

Использование постных частей, таких как задний окорок, является неверным из-за высокой плотности и низкого содержания жировой прослойки.

Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать лопаточную или переднюю филейную часть туши. Наиболее эффективной практикой считается сочетание нескольких видов мяса, например, жирной свинины и говядины.

Рецептура фарша

Рекомендуется добавить в фарш увеличенное количество лука, предварительно измельченного на мелкой терке для максимальной сокоотдачи.

Для вымачивания хлеба следует использовать кипяченую воду, исключив добавление молока.

Используйте слегка черствый хлеб вчерашней выпечки, обеспечивающий необходимую вязкость; при этом не требуется интенсивного отжима перед введением в фарш.

Замешивание фарша

Подготовленный фарш необходимо тщательно вымесить вручную и несколько раз интенсивно отбить о поверхность емкости для насыщения массы кислородом, что обеспечит пышность изделий.

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