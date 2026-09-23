10 км новых труб, 130 отремонтированных крыш и первые горячие батареи: в Ленобласти стартовал отопительный сезон

Осень окончательно вступила в свои права. Ночи становятся всё холоднее, и главный вопрос для каждого из нас — когда же батареи в квартирах станут горячими?

Службы ЖКХ провели большую работу, чтобы мы встретили зиму в тепле и с комфортом. Губернатор Ленобласти рассказал, что уже сделано и когда ждать тепла в домах.

Обновили трубы и запаслись генераторами

За лето коммунальщики успели выполнить огромный объем работы. В 24 населенных пунктах полностью заменили почти 10 километров старых теплосетей и обновили оборудование на 8 котельных.

Чтобы возможные аварии на электросетях не оставили людей без тепла, заготовили резервы. Регион уже закупил 10 новых мощных дизельных генераторов, скоро докупят еще два.

Если отключится свет, эти установки быстро привезут на место и подключат к ним больницы, школы и детские сады.

Починили крыши и водопровод

Котельная не сможет давать тепло без воды. Поэтому огромное внимание уделили водопроводу. Специалисты привели в порядок почти 2,4 тысячи объектов: проверили скважины, трубы и очистные сооружения.

Параллельно шла работа и в самих многоэтажках. По программе капитального ремонта успели отремонтировать больше 130 крыш и обновили трубы отопления в 70 домах.

Где уже включили отопление?

Точную дату старта отопительного сезона каждый район определяет сам. В некоторых местах батареи уже теплые.

Например, отопление дали в Сосновом Бору, а также в части Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Тосненского районов, рассказал губернатор.

На остальных территориях пока смотрят на погоду. По правилам, отопление обязаны включить, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Сейчас днем еще довольно тепло, но ночами температура уже опускается до +5...+6. Поэтому властям всех районов предложили не ждать сильных холодов, а начинать запуск тепла прямо сейчас.

Сценарий простой: сначала согреют детские сады, школы и больницы, а следом тепло придет в жилые дома.

Что делать, если тепло дали, а батареи холодные?

Запуск системы отопления — процесс небыстрый. Обычно на наладку всех труб и котельных уходит от нескольких дней до двух недель.

Если в вашем районе отопительный сезон уже стартовал, а батареи в квартире остаются холодными, скорее всего, в трубах образовалась воздушная пробка.

Как быть:

Позвоните в свою управляющую компанию или ТСЖ — слесарь должен проверить стояк в подвале. Если управляющая компания не реагирует, обращайтесь на горячую линию по ЖКХ или в единую диспетчерскую службу вашего района.

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