Итоги года. Медиапространство-2026

Конференция «Итоги года. Медиапространство» — место, где мы не фиксируем проблемы, а анализируем и проектируем решения.
Присоединяйтесь к диалогу, который определит, каким будет медиарынок в 2027 году.
Пленарная дискуссия. От конкуренции к кооперации: пересборка медиаиндустрии
- Как изменился рынок потребления контента?
- Трансформация ожиданий рекламодателя в новой медиареальности.
- От борьбы за аудиторию — к осознанным партнерствам, как это меняет рынок?
- Кризис трафика.
- Новая роль человека в эпоху ИИ. ИИ конкурент или инструмент?
- Прогнозы-2027.
Сессия 1. Новые грани медиаиндустрии
- Поколенческий разрыв: как медиа должны адаптировать контент под разные поколения? Детский контент. Как дети определяют тренды?
- Как развитие Smart TV меняет рынок рекламы и модель потребления контента?
- Международная дистрибуция. Какие продукты «выстреливают» и почему?
- Событийный маркетинг: тренды, кейсы, инструменты.
- Блогосфера: мультиплатформенность, блогеры-предприниматели, маркировка рекламы.
- Лицензирование и маркировка ИИ-контента: перспективы, тренды, кейсы.
Сессия 2. Оптимизация в эпоху экономии
- Оптимизация: на чем можно экономить?
- Как налоговые изменения 2026 года влияют на маркетинговые бюджеты и планирование?
- Сдвиг фокуса на маржинальность или прорывные идеи?
- Аналитика антикризисной маркетинговой стратегии до 2026 года.