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Итоги года. Медиапространство-2026

Опубликовано: 23 сентября 2026 17:20
 Проверено редакцией
Итоги года. Медиапространство-2026
Итоги года. Медиапространство-2026
Городовой ру
2026 год стал временем тектонических сдвигов: трафик дорожает, бюджеты сжимаются, налоговые изменения меняют правила планирования, а аудитория дробится на поколения с разными языками и форматами.

Конференция «Итоги года. Медиапространство» — место, где мы не фиксируем проблемы, а анализируем и проектируем решения.

Присоединяйтесь к диалогу, который определит, каким будет медиарынок в 2027 году.

Пленарная дискуссия. От конкуренции к кооперации: пересборка медиаиндустрии

  1. Как изменился рынок потребления контента?
  2. Трансформация ожиданий рекламодателя в новой медиареальности.
  3. От борьбы за аудиторию — к осознанным партнерствам, как это меняет рынок?
  4. Кризис трафика.
  5. Новая роль человека в эпоху ИИ. ИИ конкурент или инструмент?
  6. Прогнозы-2027.

Сессия 1. Новые грани медиаиндустрии

  1. Поколенческий разрыв: как медиа должны адаптировать контент под разные поколения? Детский контент. Как дети определяют тренды?
  2. Как развитие Smart TV меняет рынок рекламы и модель потребления контента?
  3. Международная дистрибуция. Какие продукты «выстреливают» и почему?
  4. Событийный маркетинг: тренды, кейсы, инструменты.
  5. Блогосфера: мультиплатформенность, блогеры-предприниматели, маркировка рекламы.
  6. Лицензирование и маркировка ИИ-контента: перспективы, тренды, кейсы.

Сессия 2. Оптимизация в эпоху экономии

  1. Оптимизация: на чем можно экономить?
  2. Как налоговые изменения 2026 года влияют на маркетинговые бюджеты и планирование?
  3. Сдвиг фокуса на маржинальность или прорывные идеи?
  4. Аналитика антикризисной маркетинговой стратегии до 2026 года.
Автор:
Анна Ланская
Общество
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