Будто в Европе побывали: город в российской провинции, где смешалась архитектура Фландрии, Италии и Древней Руси

Что посмотреть в Йошкар-Оле, если вы приехали на один день

Хотите за одну прогулку перенестись из Фландрии в средневековую Русь, а оттуда — в Голландию и Италию? Тогда вам понравится столица Республики Марий Эл Йошкар-Ола, где удивительным образом уживаются архитектурные стили разных стран и эпох.

Что посмотреть туристу за один день

Город построен на реке Малая Кокшага, и знакомиться с ним лучше всего, гуляя по набережным. Начните с площади Оболенского-Ноготкова, здания здесь выдержаны в венецианском стиле. Национальная художественная галерея - достопримечательность номер один. В начале каждого часа в часах, которые на ней расположены, разыгрывается целое представление: из одной дверцы выезжает ослик с иконой и скрывается в другой.

Кстати, еще одна динамическая композиция есть на Патриаршей площади. Ежедневно с 9:00 до 21:00, каждые три часа можно увидеть «Вход Господень в Иерусалим»: под пение хора фигуры Иисуса и апостолов движутся по балкону.

Городовой

Дальше ваш путь лежит на набережную Амстердам. Полюбуйтесь на разноцветные фасады, и не забывайте смотреть не только по сторонам, но и на крыши: отыщите Гамельнского крысолова с его знаменитой дудочкой, известного по сказке братьев Гримм. Тему литературного путешествия продолжат Николай Гоголь, Александр Пушкин и его герой - Евгений Онегин - всем им поставлены памятники.

Далее вы попадете на набережную Брюгге, украшение которой - здания с острыми шпилями, выполненными на северный манер.

Городовой

Прогуляйтесь по Воскресенской набережной и насладитесь старинной русской архитектурой и памятникам великим деятелям - Кириллу и Мефодию и царю Фёдору Иоанновичу. Еще один пример русской архитектуры - Благовещенская башня с часами, напоминающая Спасскую башню Московского Кремля.

Другие интересные места

Если останется время, загляните в Царевококшайский кремль. Он не старинный, а новодел, построенный на месте когда-то стоявшего первого укрепления города. И, конечно, прогуляйтесь к Йошкину коту. Этот символ города появился в 2013 году, он сидит на скамейке возле Марийского университета. С ним можно сфотографироваться и потереть ему нос на удачу.

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