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Что изменится для граждан Беларуси, выезжающих за границу, в 2027 году

Опубликовано: 21 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Что изменится для граждан Беларуси, выезжающих за границу, в 2027 году
Что изменится для граждан Беларуси, выезжающих за границу, в 2027 году
Legion-Media
В 2027 году граждан Беларуси, выезжающих за рубеж или постоянно проживающих за границей, ждут изменения

В следующем году граждан Беларуси, выезжающих за рубеж или постоянно проживающих за границей, ждут изменения. Они коснутся передачи данных пассажиров международных рейсов автобусов, правил получения справки об ограничении на выезд и обязательной дактилоскопии. Об изменениях сообщает Наш портал.

С 23 января 2027 года граждане Беларуси не смогут получить справку о запрете на выезд за границей

Сейчас документ о наличии или отсутствии ограничений на выезд из страны можно получить в посольствах и консульствах в течение 10 дней. После вступления в силу изменений получить справку таким образом не получится. Ее можно будет оформить только в Беларуси, при личном обращении.

С 1 июля отдельные категории граждан Беларуси (от 14 до 75 лет), проживающих за пределами страны, будут проходить дактилоскопию. Требование распространится на тех, кто подпадает под одно из двух условий: имеют паспорт серии РР и состоят на постоянном консульском учёте в белорусском консульстве или посольстве; имеют иностранное гражданство, ВНЖ или другой документ, дающий право на проживание в иностранном государстве, и сообщили об этом органам внутренних дел или белорусскому диппредставительству.

С 1 октября 2027 года автоперевозчиков обяжут передавать информацию о пассажирах международных автобусов в специальную базу данных. Информация, которая будет передаваться: паспортные данные (ФИО, гражданство, пол) и данные документа, по которому куплен билет на международный рейс. Сведения из реестра будут доступны пограничным и другим уполномоченным органам. Требования распространяются на всех автоперевозчиков - ИП и юрлиц.

Нормативные документы, которые вводят перечисленные изменения, подписаны.

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Автор:
Артем Петров
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