Кольцевая линия метро в Петербурге: где пройдут первые станции и когда их ждать

Проект начинает обретать реальные черты. Смольный завершил подготовку документов для первых двух участков будущей подземной магистрали.
От слов к делу: первые 8 километров
Строить Кольцевую линию будут поэтапно. Это огромный и сложный проект, поэтому его разбили на несколько частей.
Сейчас специалисты полностью спланировали первые два этапа. Их общая длина составит чуть больше 8 километров. На этом отрезке построят 5 совершенно новых станций, сообщили в Смольном.
Все они будут глубокого заложения — то есть привычные для Петербурга глубокие «подземные дворцы».
Где именно появятся новые станции?
Первая очередь кольца затронет север и восток города.
Участок № 1 (от «Лесной-2» до «Площади Калинина», 3,8 км):
- «Арсенальная» — выходы из нее сделают на проспект Маршала Блюхера.
- «Площадь Калинина» — вестибюли разместят прямо у пересечения Полюстровского и Кондратьевского проспектов.
Участок № 2 (от «Площади Калинина» до «Ладожской-2», 4,47 км):
- «Полюстровский проспект-2» — с нее в будущем можно будет пересесть на продолжение коричневой ветки (Красносельско-Калининской).
- «Большеохтинская-2» — станет пересадочной на перспективную Адмиралтейско-Охтинскую линию.
- «Ладожская-2» — станция с одним вестибюлем и пересадкой на оранжевую ветку.
Для ремонта и стоянки поездов построят отдельное депо — «Ладожское». Землю под него зарезервировали еще два года назад.
Зачем Петербургу нужно метро-кольцо?
Сейчас Калининский и Красногвардейский районы завязаны на наземный транспорт. Жители потратят кучу времени, чтобы добраться до «Лесной» или «Новочеркасской». Новые станции решат эту проблему.
Главная фишка Кольцевой линии — вам больше не придется ездить через центр, чтобы переехать с одной ветки на другую. Это разгрузит пересадочные узлы вроде «Технологического института» и «Площади Восстания», которые в часы пик работали на пределе.
Когда ждать открытия?
Проект масштабный, поэтому быстро его не построят. По действующему Генеральному плану Петербурга запустит Кольцевую линию планируют к 2040 году.
Однако подготовка идет прямо сейчас. Документы уже проходят антикоррупционную проверку. Следующий шаг — общественные обсуждения. Скоро каждый житель города сможет посмотреть чертежи и оставить свое мнение по поводу будущих станций.
Ранее «Городовой» рассказывал, как изменилось метро в Петербурге и чего ждать дальше.