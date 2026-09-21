Кольцевая линия метро в Петербурге: где пройдут первые станции и когда их ждать

Разговоры о Кольцевой линии петербургского метро идут давно.

Проект начинает обретать реальные черты. Смольный завершил подготовку документов для первых двух участков будущей подземной магистрали.

От слов к делу: первые 8 километров

Строить Кольцевую линию будут поэтапно. Это огромный и сложный проект, поэтому его разбили на несколько частей.

Сейчас специалисты полностью спланировали первые два этапа. Их общая длина составит чуть больше 8 километров. На этом отрезке построят 5 совершенно новых станций, сообщили в Смольном.

Все они будут глубокого заложения — то есть привычные для Петербурга глубокие «подземные дворцы».

Где именно появятся новые станции?

Первая очередь кольца затронет север и восток города.

Участок № 1 (от «Лесной-2» до «Площади Калинина», 3,8 км):

«Арсенальная» — выходы из нее сделают на проспект Маршала Блюхера.

— выходы из нее сделают на проспект Маршала Блюхера. «Площадь Калинина» — вестибюли разместят прямо у пересечения Полюстровского и Кондратьевского проспектов.

Участок № 2 (от «Площади Калинина» до «Ладожской-2», 4,47 км):

«Полюстровский проспект-2» — с нее в будущем можно будет пересесть на продолжение коричневой ветки (Красносельско-Калининской).

— с нее в будущем можно будет пересесть на продолжение коричневой ветки (Красносельско-Калининской). «Большеохтинская-2» — станет пересадочной на перспективную Адмиралтейско-Охтинскую линию.

— станет пересадочной на перспективную Адмиралтейско-Охтинскую линию. «Ладожская-2» — станция с одним вестибюлем и пересадкой на оранжевую ветку.

Для ремонта и стоянки поездов построят отдельное депо — «Ладожское». Землю под него зарезервировали еще два года назад.

Зачем Петербургу нужно метро-кольцо?

Сейчас Калининский и Красногвардейский районы завязаны на наземный транспорт. Жители потратят кучу времени, чтобы добраться до «Лесной» или «Новочеркасской». Новые станции решат эту проблему.

Главная фишка Кольцевой линии — вам больше не придется ездить через центр, чтобы переехать с одной ветки на другую. Это разгрузит пересадочные узлы вроде «Технологического института» и «Площади Восстания», которые в часы пик работали на пределе.

Когда ждать открытия?

Проект масштабный, поэтому быстро его не построят. По действующему Генеральному плану Петербурга запустит Кольцевую линию планируют к 2040 году.

Однако подготовка идет прямо сейчас. Документы уже проходят антикоррупционную проверку. Следующий шаг — общественные обсуждения. Скоро каждый житель города сможет посмотреть чертежи и оставить свое мнение по поводу будущих станций.

Ранее «Городовой» рассказывал, как изменилось метро в Петербурге и чего ждать дальше.