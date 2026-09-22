Новые правила стоматологии: за что пациентам придется платить с 1 октября

В России меняется порядок оказания стоматологической помощи взрослым

С 1 октября 2026 года в России меняется порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Обязательное обезболивание, новые специалисты на приёме, скрининг онкологии и дефибрилляторы в кабинетах - звучит как победа для пациентов. Но на практике есть нюансы, о которых сообщает Ура.ру.

Бесплатное обезболивание

Теперь врач обязан применять анестезию, если процедура может быть болезненной. По ОМС анестезия входит в лечение. Но госполиклиники закупают более дешёвый препарат. Современные средства часто предлагают за доплату. Требование доплаты за анестезию по ОМС является нарушением, но доказать это, находясь в кресле, сложно.

Кто получит право вас принять

Первичный приём могут проводить не только врачи, но и гигиенисты, зубные техники, фельдшеры. Они могут осмотреть, снять камень, направить к врачу. Но лечить кариес или удалять зуб они не имеют права. Если вы записались на лечение, а вас принял гигиенист, требуйте врача.

Скрининг рака и дефибрилляторы

Теперь стоматолог обязан осмотреть слизистую рта на признаки онкологии. Это важный шаг для ранней диагностики рака. При подозрении он выдаст направление к онкологу. Если пациент его проигнорирует, ответственность за последствия будут лежать на больном.

В каждом стоматкабинете должны появиться дефибрилляторы, на случай анафилактического шока. Наличие оборудования может спасти жизнь при появлении аллергии на анестетик. Но частные клиники заложат расходы в ценник на услуги, а госбольницы могут не успеть к сроку, резюмирует источник.

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