Тушили долго, а мясо все равно жесткое – шеф-повар раскрыл, в чем главная ошибка

Чтобы приготовить мягкое мясо, нужно соблюдать технологию

Мясо может остаться жёстким даже после трёх часов тушения. Как считает шеф-повар Влад, причина часто не в самом продукте, а в нарушении технологии. В частности - в слишком раннем добавлении кислоты.

В чем ошибка кулинаров

Большинство видов маринада - это кислота. Из-за нее мясо теряет сок, становится суше. Чем дольше мясо тушится в кислой среде, тем жёстче становится. Поэтому ночь в маринаде не сделает его мягче. Вино, томаты и уксус придают вкус, а не мягкость.

Как тушить мясо правильно

Эксперт рекомендует добавлять кислоту в конце. Сначала обсушите мясо и обжарьте на сильном огне до корочки. Затем залейте горячим бульоном или водой на две трети. Накройте крышкой и томите на минимальном огне, до появления едва заметных пузырьков.

Кислоту добавляйте за 10–15 минут до конца приготовления: вино — 100–150 мл, томатную пасту — 1 ст. л. на литр, уксус или лимон — 1 ч. л.

Когда уберете блюдо с огня, дайте мясу отдохнуть 15–20 минут под крышкой.

В комментариях читатели поделились своим мнением.

«Нет такого человека, который, готовя мясо, хоть раз не приготовил бы подошву». «На два часа перед приготовлением оставляю мясо в воде с содой. Мясо получается всегда мягкое». «Хоть ты что к мясу кинь,а через три часа всё равно почти тушёнка получится. Тоже не первую пятилетку готовлю».

Совет: если кислота уже добавлена и мясо задубело, долейте бульона и томите ещё час на слабом огне. Также можно добавить щепотку соды в начале тушения - она смягчает мясо.

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