Петербургский эксклюзив и «станции-лифты»: 5 фактов о петербургском метро, о которых мало кто знает

Мы каждый день спускаемся под землю, бежим по эскалатору и даже не задумываемся, насколько уникально наше метро.

Как болото заставило уйти глубоко под землю

Петербуржцы знают: местная почва — это болота, вода и сложная глина. Из-за этого строить метро в Северной столице было невероятно трудно. Строителям приходилось буквально пробиваться сквозь сложнейшие грунты и даже замораживать землю.

В итоге метро Петербурга стало самым глубоким в России. В среднем станции находятся на глубине 51 метра. А абсолютный рекордсмен — станция «Адмиралтейская».

Она уходит под землю почти на 86 метров! Это высота 30-этажного дома. Поездка на ее эскалаторе занимает больше трех минут.

Станции-«лифты»: питерский эксклюзив

В Петербурге есть 10 станций закрытого типа. Это когда вы выходите на платформу и не видите рельсов — перед вами просто стена с металлическими дверями. Поезд подъезжает, двери станций открываются одновременно с дверями вагонов.

В народе их называют «горизонтальными лифтами». Станции строили так, чтобы сэкономить время и обезопасить людей от падения на пути. Нигде больше в России таких станций нет. Это чистый эксклюзив Петербурга.

Непобитый рекорд 1955 года

Первую очередь метро в Ленинграде запустили 15 ноября 1955 года. И в первый же год открыли сразу 7 станций! Этот рекорд не могут побить уже 70 лет, пишет Собака.ру.

В Москве строительсттво метро более активное: самым продуктивным стал 2023 годк, когда было открыто 14 станций.

Кстати, первая линия (красная) считается одной из самых красивых в мире. Станцию «Автово», например, международные эксперты регулярно включают в списки красивейших станций планеты — из-за ее знаменитых хрустальных колонн.

Где можно вздремнуть, а где не успеешь сесть

Расстояния между станциями у нас тоже контрастные.

Самый длинный перегон: между «Обухово» и «Рыбацким». Поезд идет там 3,6 километра. Можно успеть прочитать пару новостей или немного отдохнуть.

между «Обухово» и «Рыбацким». Поезд идет там 3,6 километра. Можно успеть прочитать пару новостей или немного отдохнуть. Самый короткий перегон: между «Площадью Восстания» и «Владимирской». Там меньше километра. Поезд только разогнался — и уже приехал.

Питерская консервативность: минимум переименований

В Петербурге не любят менять названия. За всю 70-летнюю историю метро переименовали всего четыре станции. Например, «Комсомольская» стала «Девяткино», а совсем недавно «Новокрестовская» превратилась в «Зенит».

Для сравнения: в Москве переименовали 29 станций, причем некоторые — по несколько раз.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в метро Петербурга продают новые редкие жетоны.