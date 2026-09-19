Квашеная капуста - легко: готовлю ее только по одному рецепту - хруст будет слышен за километр

Как приготовить хрустящую квашеную капусту

Квашеная капуста готовится весьма просто, если знать несколько секретов. Во время брожения следует не забывать выпускать воздух, а также следить за тем, покрыты ли овощи соком. Тогда капуста получится хрустящей, ароматной и сочной даже после охлаждения.

Что понадобится

капуста белокочанная - 1 вилок:

морковь - по вкусу;

гвоздика - 2 штуки;

перец горошком черный - 12 штук;

лавровый лист - 2 штуки;

соль - 3 столовые ложки;

сахар - 2 столовые ложки;

вода - для заливки.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, натрите морковь и перемешайте. Вымойте банку, дайте ей обсохнуть, после чего выложите на дно лавровый лист, гвоздику, перец горошком. Сверху поместите капусту с морковью.

Добавьте сахар и соль, залейте содержимое банки кипяченой остывшей водой. Воспользуйтесь деревянной палочкой, проткните капусту до дна. Это позволит равномерно распределить содержимое банки, а также поможет воздуху выйти наружу.

Накройте банку крышкой, поставьте в кастрюлю для сбора сока. Оставьте капусту в таком виде на трое суток при комнатной температуре. Несколько раз в день протыкайте содержимое банки палочкой, а также следите за уровнем сока.

После трех дней попробуйте капусту на вкус, уберите банку в холодильник.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова уже давно пользуется этим рецептом. Для квашения она не советует выбирать те сорта, которые относятся к раннеспелым и позднеспелым. Иначе капуста получится слишком мягкой или жесткой. Оптимальный вариант - среднеспелые сорта. Именно поэтому лучше использовать кочаны со своего участка.Также важно рассчитывать количество специй. Особую осторожность следует соблюдать с гвоздикой.

Квашеную капусту можно использовать не только в качестве самостоятельного блюда, но и для салатов, пирогов и прочей выпечки, а также супов. Полина Аксенова часто делает щи и пирожки с капустой.

Отзывы

Ольца: “Моя мама всегда квасила капусту с грибами. Опята - лучше всех. Слоями перекладывали капуста - грибы и т. д. В щи, да и как салат (луковица., масло)- просто супер! А как-то слоями переложила с целыми яблоками (подойдут только зимние сорта) - вообще класс”. Elena: “При квашении капусты важно использовать именно каменную соль. Йодированная и гималайская не подойдет”.

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