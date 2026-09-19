С рассадой возиться не надо: разбросайте семена в октябре – в июне участок превратится в розовое облако

Кларкия - красивый неприхотливый однолетник

Чтобы летом получить красивую клумбу, увлеченные цветоводы сажают семена цветов под зиму. Осенью можно посадить, например, кларкию. Этот однолетник не требует рассады и ежедневного ухода.

Почему стоит посадить кларкию

Кларкия изящная привыкла к бедным почвам и перепадам температур. Семена отлично зимуют в грунте, проходят естественную стратификацию. У растения стержневой корень — пересадку оно не переносит. Поэтому сейте сразу в грунт.

Кларкия растёт на любых почвах, кроме слишком жирных. Полив нужен только в сильную засуху. Подкормки и прищипка не требуются. Цветки кларкии до 4 см, махровые, похожи на миниатюрные пионы. Высота кустиков 50–60 см. Цветение начинается через 55–65 дней после всходов и длится 1,5–2 месяца. Растение даёт обильный самосев, пишет Белновости.

Как посеять под зиму

Для клумбы определите солнечное место. Почва должна быть рыхлой и лёгкой. Для посадки подходит конец октября — начало ноября, когда земля ещё не промёрзла. Не закапывайте семена глубоко, а просто разбросайте по поверхности, присыпьте тонким слоем сухого торфа или просто притопчите. Если засыпать сильно, весной они долго не будут всходить.

Полезный совет садоводов: семена у кларкии крошечные, смешайте их с песком для равномерного посева.

Дачники, которые посадили этот однолетник, подчеркивают его неприхотливость.

На форуме «Приусадебное хозяйство» один из цветоводов пишет:

«Кларкия — находка для ленивых. Посеяла под зиму, весной взошла щёткой, цвела всё лето».

На forumhouse.ru отмечают:

«Один раз посеял, теперь сама сеется. Красиво и без хлопот».

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