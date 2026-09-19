По следам «Гатчинского призрака»: отправляемся на секретные экскурсии ко дню рождения Павла I

Гатчинский дворец раскроет тайны Павла I на праздничных экскурсиях.

1 октября — день рождения одного из самых загадочных и недопонятых правителей России, Павла I. Долгое время историки спорили о его характере. Но если отбросить слухи, станет ясно: за короткими годами его правления стоят великие дела и масштабные реформы.

Прогуляться по следам императора

В честь дня рождения государя Гатчинский дворец заготовил для гостей особые экскурсии:

1 октября (13:00) — «Поэма о Павле I». Вам расскажут о настоящей жизни царя: его семье, мистических совпадениях, личных вкусах и о том, за что его на самом деле любили и боялись.

Вам расскажут о настоящей жизни царя: его семье, мистических совпадениях, личных вкусах и о том, за что его на самом деле любили и боялись. 3 октября (13:05) — «Гатчинский призрак. После Павла». На этой прогулке вы узнаете, почему после гибели государя его присутствие во дворце физически ощущали еще не один десяток лет.

Забота о простых людях и любовь к искусству

Павел I первым из царей пожалел простых крестьян. Он выпустил указ, который ограничил барщину тремя днями в неделю и запретил заставлять крестьян работать по воскресеньям. По тем временам это был настоящий прорыв.

Кроме того, император обожал науку и архитектуру. Он оставил нам потрясающее наследие — Михайловский замок в Петербурге, а также сказочные дворцовые ансамбли в Гатчине и Павловске.

Примерная семья и добрые дела

Павел I и его жена Мария Фёдоровна построили очень крепкую семью. Они вырастили десятерых детей. Двое из их сыновей позже тоже стали императорами — это Александр I и Николай I.

Императрица Мария Фёдоровна вообще стала символом милосердия. Она создала в России первую крупную сеть благотворительных учреждений: сиротские дома, больницы и училища для девушек.

Впереди — большой юбилей

Главный памятник любви Павла I и его супруги — Павловский дворцово-парковый ансамбль. В 2027 году ему исполнится ровно 250 лет. К этому грандиозному празднику уже сейчас начинают готовиться на государственном уровне.

Павел I был сложным, но искренним патриотом своей страны. Приезжайте на праздничные экскурсии в Гатчину, чтобы открыть для себя этого необычного государя с новой стороны!

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