Смешала творог с манкой и яблоком — и в духовку: запеканка выходит нежной и ароматной

Смешала творог с манкой и яблоком — и в духовку: запеканка выходит нежной и ароматной Городовой ру

Творожная запеканка — это нежное, сочное и ароматное лакомство с румяной корочкой, которое тает во рту. Добавьте яблоки или изюм, и получится идеальный десерт к чаю — не хуже чизкейка, но проще и полезнее.