Смешала творог с манкой и яблоком — и в духовку: запеканка выходит нежной и ароматной

Творожная запеканка — это полезный и вкусный десерт, который любят и дети, и взрослые. Она проще чизкейка, но не уступает ему по нежности. Готовится из доступных продуктов, а вариаций — множество, пишет автор блога "Готовь вкусно!".
Базовый рецепт
Возьмите 500 г творога. Для нежности протрите его через сито или взбейте блендером. Добавьте 2–3 яйца, 3–4 ст.л. сахара, щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Всыпьте 2–3 ст.л. манки (или муки) и хорошо перемешайте. Оставьте на 10–15 минут, чтобы манка набухла. Если творог сухой, добавьте 2 ст.л. сметаны.
Форму смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой. Выложите массу, разровняйте. Выпекайте при 180 C 40–45 минут. Важно: не открывайте духовку до истечения времени, иначе запеканка осядет.
Вариации
- С яблоками. Очистите 2 крупных яблока, нарежьте тонкими дольками и вмешайте в творожную массу. Для румяной корочки смажьте верх желтком.
- С изюмом. 50 г изюма замочите в горячей воде на 20 минут, обсушите и добавьте в тесто.
- С мукой. Вместо манки положите 3 ст.л. муки — текстура будет плотнее.
Личный опыт автора
Автор "Городового" Евгения Сухова готовит эту запеканку уже много лет и заметила: если добавить столовую ложку крахмала, она лучше держит форму и не распадается. Ещё совет: вместо манки можно использовать овсяные хлопья, измельчённые в блендере, — получится полезнее. А для аромата добавьте цедру лимона или апельсина. И никогда не ленитесь протирать творог — от этого зависит нежность.
Вывод
Творожная запеканка — экономная альтернатива чизкейку. Её можно разнообразить яблоками, изюмом, мукой или манкой. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущёнкой. Готовьте с душой — и результат порадует.
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