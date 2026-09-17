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Уха из гигантского котла, разделка тунца и K-pop: куда успеть в Петербурге до конца сентября

Опубликовано: 17 сентября 2026 21:53
 Проверено редакцией
Уха из гигантского котла, разделка тунца и K-pop: куда успеть в Петербурге до конца сентября
Уха из гигантского котла, разделка тунца и K-pop: куда успеть в Петербурге до конца сентября
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru
На календаре середина сентября, а это значит пора идти на кулинарные фестивали.

В Петербурге запускают сразу три крутых фестиваля. Издатель ресторанного гида The Taste Алексей Поликарпов рассказал "Городовому, где будет вкусно, весело и интересно.

Натуральное путешествие: ярмарка прямо в центре города

  • Когда: 18–27 сентября
  • Где: Манежная площадь
  • Вход: свободный

На Манежной площади на целых десять дней откроется большой праздник еды и ремесел.

"Фермерская ярмарка + туристический фестиваль «Серебряного ожерелья России», приурочена ко Всемирному дню туризма. Три блока: гастрономический, фермерский, ремесленный.

Покупают региональные специалитеты Северо-Запада — Псков, Новгород, Вологда, Карелия", - рассказывает эксперт.

За чем идти:

  • Купить настоящий домашний сыр, свежий мёд, ягоды и сушёные грибы.
  • Найти красивую посуду из глины и сувениры из дерева от местных мастеров.
  • Посмотреть мастер-классы и послушать интересные лекции о путешествиях.

Русская рыба: праздник морепродуктов на берегу залива

  • Когда: 19–20 сентября
  • Где: Квартал «Брусницын» (Кожевенная линия, 30)
  • Вход: свободный

В эти дни можно поехать на Васильевский остров. В пространстве «Брусницын» прямо у воды пройдет масштабный рыболовный фестиваль.

Самое интересное в программе:

  • Шоу с тунцом: повара прямо перед зрителями разделут огромную рыбу.
  • Уха из гигантского котла: варить её будут из камчатской чавычи.
  • Кулинарные баттлы: 24 команды шеф-поваров соревнуются в жарке рыбы на гриле.
  • Звёздные гости: мастер-класс проведёт от Константина Ивлева.

"Публичная часть Seafood Expo Russia, самое интересное событие сентября. Больше 30 видов рыбы и редких морепродуктов со всей страны, 12 авторских ресторанных концепций, 20+ рыбодобывающих компаний", - отмечает Алексей Поликарпов.

КОИ Азия Фестиваль: K-pop, дорамы и рамен

  • Когда: 19–20 сентября
  • Вход: по билетам / свободный (зависит от площадки)

Если вам ближе восточная культура, отправляйтесь на «КОИ Азия Фестиваль». Это яркий праздник для всех поклонников Кореи, Японии и Китая.

Что вас ждет:

  • Азиатский стритфуд: настоящий рамен, острые токпокки, сэндвичи и баббл-ти.
  • Шоу-программа: танцевальные K-pop баттлы, косплей и азиатская музыка.
  • Маркет и игры: ярмарка с азиатскими сладостями и мерчем, настолки и яркие фотозоны.

Фестиваль отлично подойдет для похода с друзьями или всей семьей.

Ранее «Городовой» рассказывал про экскурсию в Царском Селе.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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