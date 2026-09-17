Уха из гигантского котла, разделка тунца и K-pop: куда успеть в Петербурге до конца сентября

В Петербурге запускают сразу три крутых фестиваля. Издатель ресторанного гида The Taste Алексей Поликарпов рассказал "Городовому, где будет вкусно, весело и интересно.
Натуральное путешествие: ярмарка прямо в центре города
- Когда: 18–27 сентября
- Где: Манежная площадь
- Вход: свободный
На Манежной площади на целых десять дней откроется большой праздник еды и ремесел.
"Фермерская ярмарка + туристический фестиваль «Серебряного ожерелья России», приурочена ко Всемирному дню туризма. Три блока: гастрономический, фермерский, ремесленный.
Покупают региональные специалитеты Северо-Запада — Псков, Новгород, Вологда, Карелия", - рассказывает эксперт.
За чем идти:
- Купить настоящий домашний сыр, свежий мёд, ягоды и сушёные грибы.
- Найти красивую посуду из глины и сувениры из дерева от местных мастеров.
- Посмотреть мастер-классы и послушать интересные лекции о путешествиях.
Русская рыба: праздник морепродуктов на берегу залива
- Когда: 19–20 сентября
- Где: Квартал «Брусницын» (Кожевенная линия, 30)
- Вход: свободный
В эти дни можно поехать на Васильевский остров. В пространстве «Брусницын» прямо у воды пройдет масштабный рыболовный фестиваль.
Самое интересное в программе:
- Шоу с тунцом: повара прямо перед зрителями разделут огромную рыбу.
- Уха из гигантского котла: варить её будут из камчатской чавычи.
- Кулинарные баттлы: 24 команды шеф-поваров соревнуются в жарке рыбы на гриле.
- Звёздные гости: мастер-класс проведёт от Константина Ивлева.
"Публичная часть Seafood Expo Russia, самое интересное событие сентября. Больше 30 видов рыбы и редких морепродуктов со всей страны, 12 авторских ресторанных концепций, 20+ рыбодобывающих компаний", - отмечает Алексей Поликарпов.
КОИ Азия Фестиваль: K-pop, дорамы и рамен
- Когда: 19–20 сентября
- Вход: по билетам / свободный (зависит от площадки)
Если вам ближе восточная культура, отправляйтесь на «КОИ Азия Фестиваль». Это яркий праздник для всех поклонников Кореи, Японии и Китая.
Что вас ждет:
- Азиатский стритфуд: настоящий рамен, острые токпокки, сэндвичи и баббл-ти.
- Шоу-программа: танцевальные K-pop баттлы, косплей и азиатская музыка.
- Маркет и игры: ярмарка с азиатскими сладостями и мерчем, настолки и яркие фотозоны.
Фестиваль отлично подойдет для похода с друзьями или всей семьей.
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