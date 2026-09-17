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Не «резина», а воздушное облачко: что я добавляю в сырники, чтобы они не разваливались — не муку и не манку

Опубликовано: 17 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Не «резина», а воздушное облачко: что я добавляю в сырники, чтобы они не разваливались — не муку и не манку
Не «резина», а воздушное облачко: что я добавляю в сырники, чтобы они не разваливались — не муку и не манку
Городовой ру
Как испечь идеальные сырники – будут пышнее сахарной ваты. 

Зачастую при приготовлении сырников возникают сложности: изделие теряет форму, растекается или приобретает излишне плотную консистенцию.

В чем заключается причина неудач

Основная причина неудач кроется не в нехватке муки, а в избыточной влажности творога, которую мы ошибочно пытаемся компенсировать увеличением объема сухих ингредиентов, что негативно сказывается на качестве продукта. Рекомендуется заменить большую часть муки кукурузным крахмалом.

Пропорции ингредиентов

Для приготовления основы на 500 г творога потребуется: 1,5 ст. ложки крахмала, одно яйцо, две столовые ложки сахара, щепотка соли и масло для жарки. По желанию можно добавить ваниль.

Данный метод позволяет эффективно связать лишнюю влагу, обеспечивая стабильность формы при термической обработке. Благодаря минимальному количеству крахмала сохраняется естественный вкус творога, а готовое блюдо приобретает желаемую нежную текстуру.

Однако чрезмерное содержание крахмала может придать сырникам излишне упругую консистенцию.

Ранее мы рассказали, как приготовить творожные трубочки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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